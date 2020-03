Pojednávania Najvyššieho súdu sa môžu rušiť, rozhodujú o tom predsedovia senátov

Súdy musia obmedziť pohyb verejnosti

Na Slovensku panuje mimoriadna situácia

13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Zrušenie vytýčených verejných zasadnutí Najvyššieho súdu SR je na rozhodnutí predsedov jednotlivých senátov, ktorí termín vytýčili. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. „Jedným z dôvodov zrušenia verejného zasadnutia môže byť aj dostatočne odôvodnená žiadosť niektorej z procesných strán," doplnila. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) vo štvrtok informoval, že pre súčasnú situáciu ovplyvnenú šírením koronavírusu ruší na budúci týždeň naplánované pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Pojednávania v tomto prípade boli totiž predmetom záujmu verejnosti, pričom na nich bývajú prítomné aj desiatky novinárov.Termíny iných vytýčených pojednávaní však ŠTS nechal v platnosti. Najvyšší súd by sa budúci týždeň mal zaoberať viacerými prípadmi, vrátane Jaroslava D., obžalovaného pre prípravu vraždy alebo kauzou problematickej rekonštrukcie školy v obci Kysucký Lieskovec.Podľa nariadenia ministerstva spravodlivosti v súvislosti so šírením koronavírusu majú súdy obmedziť pohyb verejnosti vo svojich priestoroch a dôsledne kontrolovať účel vstupu osôb do budovy.„Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže dostanú od vedenia súdov zoznam účastníkov konania a predvolaných osôb. Do priestorov súdu sa obmedzí vstup osobám, ktorých účasť na pojednávaniach a iných úkonov súdov nie je nevyhnutná," nariadil rezort.Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia. Doteraz bolo na Slovensku potvrdených 21 prípadov ľudí nakazených koronavírusom. Svetová zdravotnícka organizácia považuje šírenie koronavírusu za pandémiu.