Pojednávanie s bývalým bratislavským policajtom Ľubošom T. odročili

Bratislava 6. novembra (TASR) - Okresný súd (OS) Bratislava V v utorok opätovne pojednával vo veci bývalého bratislavského policajta Ľuboša T. Sudkyňa pojednávanie po krátkom prerušení odročila do rozhodnutia Najvyššieho súdu (NS) SR. Rozhodla tak na základe opätovného podania návrhu, ktorým chce Ľuboš T. dosiahnuť pridelenie jeho prípadu inému okresnému súdu.uviedol advokát bývalého policajta Matej Krajčí v súvislosti so starším návrhom, ktorý na NS podali v minulosti.Poukázal tiež na to, že Okresný súd Bratislava V nevyriešil podnet na zastavenie stíhania. "ozrejmil.V novom návrhu na odňatie veci súdu podľa advokáta uviedli aj nové skutočnosti. Advokát tvrdí, že sudkyňa je zaujatá tak voči obžalovanému, ako aj voči právnemu zástupcovi poškodených. Svoju zaujatosť mala prejaviť pri inom pojednávaní.Napriek podanému návrhu, advokát dôvod na odročenie procesu nevidel.vysvetlil a doplnil, že je aj v ich záujme, aby sa proces uskutočnil riadne a v čo najkratšom čase.Expolicajt Ľuboš T. stojí pred súdom pre incident s dvoma ženami zastavenými pri cestnej kontrole v bratislavskej Petržalke v roku 2014. Naposledy sa v prípade pojednávalo v máji tohto roka na Okresnom súde Bratislava V, a to výsluchom svedka a neskôr aj znalca z odboru psychológie. O tom, že sa prípadom bude opäť zaoberať bratislavský nižší súd, rozhodol 15. augusta Najvyšší súd SR. Nevyhovel tak návrhu obžalovaného na odňatie trestnej veci petržalskému a pridelenie inému okresnému súdu.