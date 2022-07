Pojednávanie s „Hrobárom“ od sátorovcov je naplánované na začiatok septembra, súd prejedná jeho odvolanie

Miliónová škoda

14.7.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na 7. septembra verejné zasadnutie, na ktorom má prejednať odvolanie Lehela Horvátha , ktorý je známy aj ako „Hrobár" z juhoslovenskej zločineckej skupiny sátorovci. Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) uložil obžalovanému v novembri minulého roku doživotný trest väzenia v ústave s maximálnym stupňom stráženia a tiež trest prepadnutia majetku.Uznal ho totiž za vinného z členstva v zločineckej skupine, podielu na piatich vraždách a tiež krádeže 45,5 milióna vtedajších slovenských korún z roku 2003.V prípade spomenutej krádeže uznali za vinného aj Ivana K. Tomu súd uložil trest dva roky väzenia s podmienečným odkladom na dobu dvoch rokov.Spolu s Horváthom by zároveň mali poškodenej spoločnosti nahradiť škodu vo výške 1 507 000 eur. Lehel Horváth, ktorý svoju prezývku nadobudol tak, že na pozemku v areáli bývalého družstva v Čótfe zakopával obete mafiánskeho gangu sátorovci sa proti verdiktu na mieste odvolal.Podľa predsedníčky senátu Pamely Záleskej bola trestná činnosť v jeho prípade preukázaná. „Bol samotárom na vlastnom súkromnom cintoríne," uviedla s poukázaním na jeho prax zakopávania tiel obetí.Skutky pritom podľa nej obžalovaný nepoprel, pred súdom však nepreukázal, že by k nim bol prinútený zo strachu o život, ako sám tvrdil.Pokiaľ ide o trestné činy vraždy na ktorých sa podieľal, podľa obžaloby boli obeťami v dvoch prípadoch takzvané biele kone.V jednom prípade osoba, pri ktorej sa obžalovaný obával vyzradenia účasti na spomenutej krádeži a v dvoch prípadoch išlo o členov skupiny sátorovci. Konkrétne išlo o Andora Reisza a o samotného zakladateľa skupiny sátorovcov Ľudovíta (Lajosa) Sátora.Skupina sátorovcov páchala násilnú a ekonomickú trestnú činnosť v Dunajskej Strede, v okresoch Galanta a Komárno, ale aj na iných miestach na území Slovenska a Maďarska od roku 1999 do roku 2010. Zločineckej skupine sa pripisuje zodpovednosť za smrť minimálne 80 obetí.