Pojednávanie s obvineným zo zabitia Filipínca Henryho bude v pondelok

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. januára (TASR) - Na Okresnom súde (OS) Bratislava I by sa malo v pondelok (28. 1.) pojednávať v prípade zabitia Filipínca Henryho Acordu. Juraj H., ktorý je v tomto prípade obvinený zo zabitia, je momentálne stíhaný väzobne.pre TASR to povedal hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.Koncom decembra rozhodol KS v Bratislave na základe sťažnosti prokurátorky o zrušení uznesenia OS a zamietol žiadosť obvineného o prepustenie z väzby. Okresný súd totiž predtým 19. decembra rozhodol o jeho prepustení po podaní obžaloby zo zločinu zabitia. Obhajca a obvinený sa vzdali práva podať sťažnosť. Tú však ihneď podala prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave.Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal 26. mája minulého roka nadránom napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Filipínec následkom zranení podľahol. Polícia obvinila útočníka zo zabitia. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I ho pôvodne zobral do tzv. preventívnej väzby. Dôvodom boli obavy, že by pokračoval v trestnej činnosti.