Pojednávanie s obžalovanými zo skupiny „piťovci II“ pokračuje, spis má takmer 11-tisíc strán

Ľuboš nebol tvrdé jadro piťovcov

Vyjadrenia obžalovaných

Odsúdili 13 členov skupiny

Skutky prevažne spáchali na západe

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici v utorok pokračuje pojednávanie s dvomi obžalovanými označovanými ako zločinecká skupina „piťovci II". Ide o obžalovaného Ľuboša F., ktorý mal byť šéfom nitrianskeho podsvetia, a obžalovaného expolicajta Milana K.Je to staršia kauza, v ktorej už súd v roku 2015 rozhodol, pričom v prípade týchto dvoch obžalovaných je rozsudok neprávoplatný. Spis má doteraz 37 zväzkov a takmer 11-tisíc strán. U Ľuboša F. sa má jednať o trestný čin vydierania a trestný čin založenia a zosnovania zločineckej skupiny. Druhý obžalovaný mal páchať trestné činy korupčného charakteru, pričom rozhodovanie sa už týka len odovzdania úplatku vo výške 500 eur.„Ľuboša F. poznám od roku 2006, vnímal som ho ako podnikateľa z Nitry, ako samostatnú jednotku, človeka, ktorý nebol nikým riadený,“ uviedol predvolaný svedok, na 22 rokov odsúdený Adam Štefunko s tým, že on nemá vedomosť o tom, že by obžalovaný bol členom skupiny piťovci.„Nevnímali sme ho ako tvrdé jadro piťovcov, lebo mal vzťahy aj so skupinou šátorovcov aj so sýkorovcami,“ dodal svedok, ktorý potvrdil kamarátsky vzťah obžalovaného Ľuboša F. s pôvodným šéfom piešťanskej skupiny Róbertom Bílym.„Bol mi predstavený ako náš človek činný pre skupinu,“ povedal Štefunko na adresu druhého obžalovaného Milana K., ktorý mal dostávať od skupiny za svoje služby peniaze v hotovosti.Vo veci predvolal súd niekoľkých svedkov, pričom jeden z nich nemôže byť dlhodobo eskortovaný a jeho výpoveď sa bude podľa sudcu zabezpečovať na niektorom z ďalších pojednávacích dní videokonferenciou.Obžalovaný Ľuboš F. uviedol, že sa vyjadrí až po výpovediach svedkov a predloží aj listinné dôkazy. Druhý obžalovaný Milan K. povedal, že sa vyjadrí podľa potreby v priebehu vypočúvania svedkov.Súd v tejto veci v decembri 2015 vyhlásil rozsudok, ktorým odsúdil trinásť členov piešťanskej skupiny a troch spod obžaloby oslobodil. Najvyšší trest 15 rokov väzenia a prepadnutie majetku uložil v roku 2015 senát Ľubošovi F., údajnému šéfovi nitrianskeho podsvetia.Podľa rozsudku skupinu pomáhal založiť, stál v rámci nej na najvyšších pozíciách a bol zároveň podielnikom ziskov z trestnej činnosti. Expolicajtovi Milanovi K. uložil súd trest štyri roky a šesť mesiacov. Vinným ho uznal z trestných činov prijímania úplatku a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Odvolací senát Najvyššieho súdu SR v roku 2016 vo veci rozhodol tak, že väčšinu trestov potvrdil.V prípade Ľuboša F. a expolicajta Milana K. však označil najvyšší súd odvolanie za odôvodnené a vec vrátil prvostupňovému senátu na doplnenie dokazovania. Následne ŠTS vo februári 2018 dvojicu oslobodil, načo prokurátor opätovne podal odvolanie. Najvyšší súd SR uznal odvolanie prokurátora a vec vrátil na prejednanie ŠTS.Pôvodne 16 obžalovaných v tomto prípade súdili pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, vydieranie a iné trestné činy. Podľa obžaloby osemnásť skutkov spáchali obžalovaní v období od mája 2006 do augusta 2012 prevažne na západnom Slovensku. Medzi obžalovanými nebol pôvodný šéf piešťanskej skupiny Róbert Bíly. Ten po dohode s prokurátorom prijal trest osem rokov odňatia slobody nepodmienečne a svedčil proti kumpánom.