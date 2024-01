Pojednávanie v kauze vraždy Daniela Tupého bude pokračovať, vypovedať majú svedkovia a znalkyňa

V partii bol obžalovaný advokát

Prokurátorka podala sťažnosť

5.1.2024 (SITA.sk) - Vmá na pôde Mestského súdu Bratislava I pokračovať hlavné pojednávanie v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005. Vypovedať pred súdom by mali štyria svedkovia a tiež znalkyňa.Na pojednávaní v novembri minulého roku už súd vypočul kľúčového svedka obžaloby Vladimíra M. Ten opísal okolnosti útoku, na následky ktorého Tupý zomrel. Samosudca Roman Fitt v tejto súvislosti zakázal médiám zverejňovať detaily výpovede, aby neboli ovplyvnené svedectvá ďalších svedkov.Vladimír M. pred súdom vypovedal v podstate v zhode so zisteniami orgánov činných v trestnom konaní. Priznal, že bol súčasťou partie, ktorá na bratislavskom Tyršovom nábreží v novembri 2005 napadla skupinu osôb, ktorej súčasťou bol aj Tupý. Potvrdil tiež, že v partii bol aj obžalovaný advokát Adam Puškár . Svedok zároveň pripustil, že Tupého tiež niekoľkokrát udrel.„Boli sme sympatizanti krajne pravicovej ideológie," povedal na margo seba aj obžalovaného. Priznal tiež, že sám nosil otvárací nôž, podľa vlastných slov ho však používal na údery.Podľa obžaloby Adam Puškár dňa 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave spolu s ďalšími osobami napadol osemčlennú skupinu ľudí, v ktorej bol aj študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý. Toho nožom viackrát bodol do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho Tupý zomrel.Na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená. Obžalovaný Adam Puškár pred súdom vyhlásil, že je nevinný.Ešte v decembri 2023 sudca Mestského súdu Bratislava I rozhodol o prepustení obžalovaného z väzby. V tejto súvislosti mu uložil rôzne obmedzenia vrátane monitoringu elektronickým zariadením. Keďže však prokurátorka proti rozhodnutiu podala sťažnosť, Adam Puškár zatiaľ ostal vo väzbe. O sťažnosti bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave