Pokles nezamestnanosti sa prekvapivo zastavil, počet voľných pracovných miest v ekonomike atakuje úrovne z roku 2019

22.7.2024 (SITA.sk) - Pokles nezamestnanosti sa v júni trocha prekvapivo zastavil. Ako ďalej vo svojom komentári konštatuje UniCredit Bank , prispela k tomu registrácia čerstvých absolventov vysokých škôl, ale najmä skoršie prepnutie trhu práce do utlmeného dovolenkového módu.„Ďalší citeľný nárast voľných pracovných miest v ekonomike, ktoré sú už na dostrel rekordných úrovni z konca roku 2019, naznačujú, že ďalšiemu poklesu miery nezamestnanosti nebráni nedostatočný dopyt po práci, ale štrukturálne problémy na domácom trhu práce, kde sa dopyt a ponuka nestretávajú, a to v kvalifikačnom, odvetvovom ani regionálnom smere," konštatuje ďalej analýza.Počet novo registrovaných nezamestnaných, ale i nezamestnaných, ktorí si v priebehu mesiaca našli prácu, klesol na najnižšie úrovne od leta minulého roka. Prepúšťanie v energetickou krízou zasiahnutej časti ekonomiky sa upokojuje, počet nových nezamestnaných posledné mesiace už klesá aj v priemysle, ktorý v úvode roka ešte dodával zvýšené dávky nových nezamestnaných.Spomalenie prílevu nových nezamestnaných sa ale prejavilo aj na opačnej strane bilancie. Zdá sa pritom, že dôvody tohto spomalenia nie sú na strane dopytu po pracovnej sile, ale na strane jej ponuky. „Štrukturálne nerovnováhy (kvalifikačné i regionálne) bránia zamestnávateľom uspokojiť svoje potreby," uvádza banka.Dočasné zvýšenie absorpcie nezamestnaných trhom práce na prelome rokov bolo podľa analýzy len výsledkom zvýšenia ponuky pracovnej sily, vyššieho prílevu nových kvalifikovaných zamestnancov do evidencie úradov, ktorí následne túto evidenciu takmer obratom aj opúšťali a pomáhali tak rastúcej časti ekonomiky aspoň čiastočne sa vysporiadať s nedostatkom pracovnej sily.Spomalenie prílevu nových zamestnancov už ale v máji a júni vyústilo do relatívne prudkého nárastu voľných pracovných miest v ekonomike. Voľné pracovné miesta pribúdajú naprieč ekonomikou. Potreby zamestnávateľov pritom nedokáže saturovať ani stabilný prílev nových zahraničných pracovník na domáci trh práce.Nevhodná štruktúra uchádzačov o prácu sa pri rastúcej ekonomika prelieva do rastúceho počtu voľných pracovných miest v ekonomike. Počet neobsadených pracovných pozícií sa v júni opäť relatívne prudko zvýšil a vyšplhal sa už na 98,4-tisíca. V porovnaní s májom pribudlo ďalších takmer 4-tisíc neobsadených pracovných miest.Po zohľadnení sezóny bol prírastok síce miernejší, stále ale jemne presahoval silných 3-tisíc. Medziročný nárast voľných pracovných miest sa tak zrýchlil z 22,2 % na 24,7 %. Voľné pracovné miesta sa už pritom šplhajú k svojim predpandemickým maximám z konca roka 2019. Po očistení o sezónne efekty za nimi zaostávajú už len o približne tisícku.Na západe krajiny v okolí Bratislavy, Trnavy a Nitry hlásia úrady práce viac voľných pracovných miest ako nezamestnaných. V priemere na Slovensku pripadá na jedno neobsadené pracovné miesto 1,4 nezamestnaného, avšak na východe Slovenska je to až 6,0 nezamestnaných v Košickom a 9,0 nezamestnaných v Prešovskom kraji.Nedostatok vhodnej domácej pracovnej sily v minulých mesiacoch tlačil na jej dovoz zo zahraničia. V júni sa ale prílev nových zamestnancov zo zahraničia prekvapivo zastavil. Ich počet sa v porovnaní s májom zvýšil len o 179 na 107,5-tisíca.Dôvody môžu byť podľa banky rôzne, od problémov nájsť vhodných zamestnancov už aj v zahraničí cez administratívne bariéry až po dočasné dovolenkové utlmenie náboru. Čo sa týka výhľadu do budúcnosti, rastúca ekonomika posiela podľa UniCredit Bank čoraz väčšie požiadavky aj na domáci trh práce, ktorý je dlhodobo relatívne napätý a vykazuje čoraz silnejšie známky prehrievania.„Štrukturálne nerovnováhy na domácom trhu práce, kvalifikačné i regionálne, budú i v nasledujúcich mesiacoch brániť citeľnejšiemu poklesu miery nezamestnanosti, a to i napriek stále silnému dopytu po pracovnej sile. Nerovnováhy na trhu práce sa tak budú čoraz intenzívnejšie prelievať do rastúcej miery voľných pracovných miest, či tlaku na zvyšovanie miezd a dovoz pracovnej sily zo zahraničia," avizuje. Nerovnováha na trhu práce sa podľa banky pravdepodobne nebude zmierňovať ani v nasledujúcich rokoch.