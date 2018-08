Pokles odbytu Opela prinútil znížiť rýchlosť montážnych pásov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 4. augusta (TASR) - Opel, dcéra francúzskeho koncernu PSA, zaznamenáva na začiatku druhého polroka pokles odbytu svojich vozidiel. Jej vedenie zareagovalo na situáciu a rozhodlo sa znížiť rýchlosť montážnych pásov v niektorých závodoch.V základnom závode v Rüsselsheime sa bude v nasledujúcich týždňoch až do odvolania montovať za hodinu namiesto doterajších 55 len 42 vozidiel. V závode v Eisenachu to bude namiesto 37 len 30 áut. V poľskom závode v Gliwiciach sa zníži hodinová výroba Astier zo 40 na 25.Vedenie PSA a Opela ubezpečilo zamestnancov, že do roku 2023 nikto nepríde o zamestnanie pre nadbytočnosť. V Eisenachu sa plánovala výroba terénnych vozidiel Grandland X. Model mal mať aj elektrickú verziu. Investičný zámer bol zrušený, asi 4000 výskumných a vývojových pracovníkov si bude musieť hľadať nového zamestnávateľa.Opel v prvom polroku po znížení výrobných nákladov dosiahol po dlhých rokoch prevádzkový zisk. Francúzska centrála žiada, aby jeho nemecká dcéra produkovala autá, ktoré sa budú predávať so ziskom. Okrem iného ich má prestať vyrábať „na sklad“. A práve tie potom predávať pod výrobné náklady.