Pokles zisku Nike v 4. kvartáli sklamal analytikov

Beaverton 28. júna (TASR) - Zisk americkej spoločnosti Nike v poslednom kvartáli finančného roka 2018/19 sklamal analytikov, čo pre ňu nie je typické. Najväčší výrobca športovej obuvi a odevov na svete totiž vykázal za tri mesiace do konca mája väčší pokles zisku, ako mu predpovedali experti z Wall Street. Nike to pripísal vyšším výdavkom.Nike so sídlom v Beavertone v štáte Oregon zaznamenal v období marec - máj 2019, čo bol jeho 4. štvrťrok, pokles zisku na 989 miliónov USD (869,83 milióna eur) alebo 62 centov na akciu z 1,14 miliardy USD alebo 69 centov/akcia v rovnakom období minulého roka. Analytici pritom odhadovali, že Nike vykáže zisk 66 centov na akciu.Spoločnosť uviedla, že slabší zisk bol ovplyvnený najmä vyššími predajnými a administratívnymi nákladmi a vyššou sadzbou dane.Tržby v uplynulom štvrťroku pritom stúpli o 4 % na 10,18 miliardy USD z 9,79 miliardy USD v minulom roku. Analytici predpovedali pre Nike tržby 10,16 miliardy USD.Hrubá marža sa zvýšila o 80 bázických bodov na 45,5 %, čo bolo spôsobené najmä vyššími priemernými predajnými cenami a priaznivými devízovými kurzmi.(1 EUR = 1,1370 USD)