Piatok 22.8.2025
22. augusta 2025
Pokorný verí Slovanu napriek prehre: Máme šancu
Po zápase si hráči užili aplauz napriek prehre. Na Tehelné pole prišlo 15.008 divákov a tí sa hráčom poďakovali za výkon potleskom.
Futbalista Slovana Bratislava Peter Pokorný verí, že jeho tím ešte výrazne prehovorí do boja o postup do základnej fázy Európskej ligy 2025/2026. "Belasí" v prvom zápase nestačil na Young Boys Bern 0:1, ale ich výkon potešil divákov i trénera a podľa 24-ročného stredopoliara je v dvojzápase všetko otvorené.
Slovan na ťažkom teréne inkasoval v 15. minúte z kopačky Bediu a hoci sa s pribúdajúcimi kvapkami vody terén zhoršoval, Slovan mal šance aspoň na remízu. „Výsledok je nepriaznivý, no stále sme len v polčase dvojzápasu. V odvete si to s BSC chceme férovo rozdať. Napriek všetkému, počasiu i terénu, sme konečne ukázali, ako to môže vyzerať. Ukázali sme, že vieme hrať a tvoriť si šance, a tak zapojiť ľudí do zápasu. Boli sme sebavedomí, to je najdôležitejšie, aby sme vzali nejakú vec na seba, a zároveň hrali ako tím, behali, bojovali. Keď takto budeme pokračovať, máme o týždeň šancu spraviť dobrý výsledok a pobiť sa o postup,“ povedal Pokorný pre klubový web.
Hráči slovenského majstra trafili dvakrát brvno a raz žrď, v druhom polčase súpera neraz zatlačili. Ale aj vinou zlého terénu sa im nepodarilo skórovať. „Terén bol nepredvídateľný, lopta sa raz skĺzla, inokedy zastavila. Avšak pre oba tímy to bolo rovnaké. Nám to postupom času azda aj viac vyhovovalo, súpera to akoby zaskočilo, napádali sme ich po celý čas. Mám pocit, že ak by sme dali gól, pridali by sme aj ďalšie, boli sme v ´laufe´ a dobre rozbehnutí. Škoda. Treba si doniesť pozitívne veci už do nasledujúceho zápasu v nedeľu, a potom na odvetu,“ pokračoval bývalý slovenský mládežnícky reprezentant, ktorý súhlasil s tvrdením, že náš výkon v priebehu duelu gradoval. „Cez polčas tam boli debaty, či sa dnes kvôli počasiu vôbec dohrá, no my sme boli jednoznačne nastavení hrať. Boli sme správne nastavení, bola tam dobrá energia, cítili sme sa dobre. Netreba strácať nádej. Ak takto budeme hrať aj u nich, tak je jedno, aké bude počasie, ale vieme tam vyhrať.“
Po zápase si hráči užili aplauz napriek prehre. Na Tehelné pole prišlo 15.008 divákov a tí sa hráčom poďakovali za výkon potleskom. „Klobúk dole pred ľuďmi, že v takomto počasí ich prišlo cez 15 000. Z každého jedného fanúšika sa teším a vážim si to. Výsledkom sme ich žiaľ nepotešili, no výkonom verím áno, a skúsime sa im za dôveru odvďačiť aj o týždeň,“ vyhlásil 24-ročný rodák z Trenčína, ktorý sa dnes snažil naplno využiť svoju šancu v základnej zostave. „Mne sa hralo dobre, cítim sa fajn. Každým zápasom získavam pozitívnejšiu energiu, snažím sa na ihrisku vrátiť dôveru trénerovi. Ide to fajn, už len treba víťaziť,“ uzavrel Pokorný.
