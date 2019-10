Pokračuje proces v kauze vraždy bosa Miroslava Sýkoru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. októbra (TASR) - Proces v kauze vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru, ktorá sa stala v roku 1997, by mal pokračovať pred trojčlenným senátom Okresného súdu Bratislava I v utorok 15. októbra. Súd zatiaľ neeviduje procesné prekážky, ktoré by neumožňovali riadne pojednávať. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.Naposledy sa hlavné pojednávanie koncom júna odročovalo z dôvodu práceneschopnosti dozorujúcej prokurátorky Generálnej prokuratúry SR. Z rovnakého dôvodu boli vtedy zrušené eskorty Juraja Ondrejčáka, alias Piťa, ktorý mal vypovedať ako svedok.Zrušená bola aj eskorta hlavného obžalovaného Ľuboša F., ktorý bol v minulosti považovaný za šéfa nitrianskeho podsvetia. Oboch mali eskortovať z väzenia z Ilavy, pretože si tam šéf piťovcov odpykáva 16-ročný trest odňatia slobody a Ľuboš F. bol vtedy zase vo väzbe za inú trestnú činnosť. Z väzby ho medzičasom prepustili koncom júla.Na júnový proces opätovne neprišiel bývalý riaditeľ SIS Ivan Lexa, ktorý figuruje ako svedok. Lexa neprišiel ani v marci na pojednávanie, ktoré sa vtedy zase neuskutočnilo z dôvodu práceneschopnosti jedného z obžalovaných.Okrem Ľuboša F. sú obžalovaní Marek L., Richard B., prezývaný Kofola, a Milan M. Sýkoru mali podľa prokurátora uvedení obžalovaní zavraždiť vo februári 1997 na parkovisku hotela na Bajkalskej ulici v Bratislave.Podľa obžaloby prišiel Sýkora k hotelu na vozidle Audi A 100 spolu s ochrankárom. Keď vystúpili z auta, ochrankára zasiahli do chrbta streľbou zo samopalu. Samotného Sýkoru najprv zasiahli troma ranami do nohy, po čom spadol na zem. Sýkora sa však snažil brániť svojou zbraňou. Útočníci ho vzápätí dorazili streľbou zo samopalu, podľa obžaloby mu výstrelmi spôsobili 13 poranení hlavy a hrudníka.