Pokračuje súd v kauze zmenky, vypovedať by mal aj americký znalec LaPorte

8.1.2020 (Webnoviny.sk) - Kauza údajného falšovania zmeniek v hodnote desiatok miliónov eur bude na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku pokračovať v stredu 8. januára.Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian K. a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol R.Na stredajšom pojednávaní by sa na návrh obhajoby mali k zmenkám vyjadrovať americký znalec Gerald LaPorte aj slovenský znalec Milan Nouzovský.Na poslednej sérii pojednávaní v polovici decembra sa súd oboznamoval prevažne s rôznymi listinnými dôkazmi, ktoré čítali jednak obhajcovia obžalovaných, právny zástupca Markízy, ale aj členovia senátu. Niekoľkokrát pritom došlo k sporu prokurátora s obhajcami, keďže tí podľa neho chceli čítať veci, ktoré on už čítal na predošlých pojednávaniach.Obhajcovia sa bránili, že dokumenty chcú čítať doslovne, súd im to však vo väčšine prípadov neumožnil. Súčasťou spisu v tejto kauze sú listinné dôkazy ako napríklad obžaloba v prípade vraždy Jána Kuciaka, obžaloba voči Pavlovi R. v kauze objednávky vraždy Sylvie Volzovej alebo dohoda o vine a treste so Zoltánom A., ktorý figuruje v kauze vraždy novinára Kuciaka ako svedok.