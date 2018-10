Pokračujúci obchodný konflikt môže poškodiť ázijské ekonomiky

Medzinárodný menový fond v Paríži. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nusa Dua 12. októbra (TASR) - Pokračujúci obchodný spor by mohol rast ázijských ekonomík zredukovať v najbližších rokoch takmer o 1 %, varoval v piatok Medzinárodný menový fond (MMF) v pravidelnej polročnej správe o Ázii a Tichomorí.Ako povedal Changyong Rhee, riaditeľ fondu pre Áziu a Tichomorie, posilňovanie kurzu dolára, zvyšujúce sa úrokové sadzby v USA a ceny ropy, ako aj stále väčšie napätie v medzinárodnom obchode zvyšujú tlak na rozvíjajúce sa ekonomiky, vrátane tých v Ázii.Podľa Rheea by obchodné konflikty mohli skresať z rastu ekonomiky v rámci ázijského regiónu ako celku 0,9 %. Ako dodal, v Ázii na obchodných sporoch medzi Čínou a USA nevyťaží nikto, nakoľko iné trhy nedokážu ázijským štátom v plnej miere vykompenzovať narušenie dodávateľských reťazcov v USA a Číne, dvoch najväčších ekonomikách sveta.Rhee okrem toho varoval, že súčasné problémy negatívne zasahujúce do rastu ekonomiky, ako sú obchodné spory, môžu trvať dlhšie, než sa pôvodne čakalo. V tejto súvislosti vyzval ázijské krajiny, aby pri poklese zahraničného dopytu výraznejšie otvorili vlastné trhy obchodu a investíciám, najmä v oblasti služieb, a zabezpečili si tak nový motor regionálneho rastu.MMF odhaduje, že rast ázijských ekonomík dosiahne v tomto roku 5,6 %. Na rok 2019 počíta s miernym spomalením rastu na 5,4 %.