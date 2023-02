Pokusy o zákaz nedeľného predaja v parlamente niekoľkokrát neuspeli, prvé sprísnenie prišlo už v roku 2008

V nedeľu pracuje 21 percent ľudí

8.2.2023 (SITA.sk) - Pokusy o zákaz nedeľného predaja už v parlamente niekoľkokrát neuspeli. OĽaNO sa pokúšalo zatvoriť obchody v nedeľu už v roku 2017. Parlament 4. apríla 2017 nepodporil návrh novely Zákonníka práce od poslancov Národnej rady SR za stranu OĽaNO-NOVA.Za posunutie návrhu novely do druhého čítania vtedy hlasovalo 30 poslancov, proti bolo 43 poslancov a 70 zákonodarcov sa pri hlasovaní zdržalo. Poslanec za OĽaNO-NOVA Richard Vašečka argumentoval tým, že na Slovensku v nedeľu pracuje 21 percent ľudí, čo ho radí na prvé miesto v Európe a toto číslo za posledné roky výrazne rastie.V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu boli na Slovensku od 25. marca 2020 zatvorené maloobchodné prevádzky v nedeľu. Zámerom opatrenia bolo zabezpečenie pravidelného sanitárneho dňa. Za nedodržanie opatrenia hrozila pokuta do výšky 20-tisíc eur.Otvorené mohli zostať prevádzky čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, telekomunikačných operátorov, prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb a internetových obchodov a donáškových služieb.Prezidentka SR Zuzana Čaputová povinné zatvorenie obchodov v nedeľu kritizovala. Opatrenie označila za neprimerané a poukázala na to, že povinnosť sa týkala len obchodov a nie napríklad gastroprevádzok, v ktorých počas týždňa tiež prichádza k veľkej koncentrácii ľudí.„Každé takéto opatrenie musí byť primerané a dôvodné. Obmedzenie nedeľného predaja z dôvodu sanitárneho dňa za takéto nepovažujem, keďže sanitárne opatrenia môžu majitelia prevádzok realizovať kedykoľvek,“ uviedla vtedy prezidentka.Núdzový stav vyhlásený 16. marca v dôsledku pandémie koronavírusu sa skončil 13. júna. Nedeľný predaj opätovne povolili od 20. júna 2020.V roku 2020 sa témou nedeľného predaja zaoberal aj parlament. Návrh novely Zákonníka práce z dielne poslancov za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko , podľa ktorého by počas nedieľ nebolo možné nariadiť prácu zamestnancom v maloobchode, parlament 10. júna 2020 neposunul do druhého čítania.Výnimku zo zákazu nedeľného predaja mali mať napríklad čerpacie stanice, lekárne, predajne na letiskách, predajne suvenírov či cestovných lístkov. Za návrh vtedy hlasovalo 35 poslancov, 24 bolo proti, 11 poslanci sa zdržali a 59 nehlasovalo.Už 23. septembra 2020 sa parlament touto témou zaoberal opäť. Novelu Zákonníka práce tentokrát predložili poslanci Ján Podmanický (nezaradený) a Marián Kéry (Smer-SD) . Zákaz maloobchodného predaja v nedeľu podporilo len 48 zo 139 prítomných poslancov. Predkladatelia argumentovali zosúlaďovaním rodinného a pracovného života a vytváraním predpokladov pre spravodlivé a primerané pracovné podmienky.Ďalší neúspešný pokus o zatvorenie obchodov v nedeľu bol 6. októbra 2021, keď parlament odmietol novelu Zákonníka práce, ktorú predložili nezaradení poslanci Národnej rady SR Martin Čepček , Ján Podmanický a Filip Kuffa . Poslanci argumentovali aj tým, že slovenskí zamestnanci pracujú v nedeľu častejšie ako je priemer Európskej únie. Legislatívny vývoj na Slovensku v posledných 20 rokoch ukazuje, že v oblasti maloobchodu došlo k viacerým sprísneniam legislatívy upravujúcej maloobchodný predaj. Podľa publikácie, ktorú vydala Slovak Business Agency v roku 2020, prišlo prvé sprísnenie v roku 2008, keď sa zaviedol zákaz maloobchodného predaja počas 1. januára, počas Veľkonočnej nedele, 24. decembra po 12. hodine a 25. decembra.Ďalším výrazným zásahom do fungovania maloobchodného predaja bolo v roku 2017 zavedenie obmedzenia predaja počas všetkých štátnych sviatkov. Ďalším výrazným legislatívnym zásahom bolo zavedenie príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu od roku 2019, a to až vo výške 50 percent z minimálnej mzdy za sobotu a 100 percent minimálnej mzdy za nedeľu.