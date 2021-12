Pokuta 300 eur alebo hradenie časti liečby za pobyt v nemocnici. Čo by si vybrali nezaočkovaní Slováci?

Hradenie časti nákladov za liečbu

Odškodnenie za nežiadúce účinky vakcín

25.12.2021 (Webnoviny.sk) -Vyplýva to z výsledkov kontinuálneho prieskumu postojov obyvateľov Ako sa máte, Slovensko?, ktorý zastrešujú prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame a Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) spolu s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.Dvanásta vlna výskumu prebehla v období od 12. do 16. decembra 2021. Odhalila, že s návrhom, ktorý v snahe podporiť očkovanie rizikovej skupiny obyvateľstva predstavil minister financií Igor Matovič (OĽaNO), súhlasí 32,9 % opýtaných.Naopak, s týmto opatrením nesúhlasí 52,5 % respondentov. Odpovedať na túto otázku nevedelo 14,6 % respondentov.Nezaočkovaných respondentov sa anketári pýtali, ako by sa rozhodli, ak by boli postavení pred voľbu zaplatiť pokutu 300 eur alebo si v prípade hospitalizácie s ochorením COVID-19 hradiť časť nákladov za pobyt v nemocnici do výšky 1 500 eur.Až 28 % nezaočkovaných respondentov by sa však pri nutnosti voliť z týchto dvoch alternatív radšej dalo zaočkovať, pričom spomedzi nezaočkovaných a doteraz nerozhodnutých respondentov by to bolo až takmer 62 % a medzi odmietajúcimi očkovanie iba niečo cez 17 %.. Takmer 72 % nezaočkovaných by takáto možnosť odškodnenia nepresvedčila.Naopak, u viac ako 28 % nezaočkovaných respondentov by takáto možnosť odškodnenia zmenila ich súčasný postoj k očkovaniu, pričom medzi nerozhodnutými by zmenilo názor až 56,2 % a medzi odmietajúcimi očkovanie 19,4 %.