Pokuty za používanie mobilov za volantom sa zdvojnásobili

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 1. decembra (TASR) - Pokuty za používanie mobilov za volantom sa zdvojnásobia. Dnes nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávke, ktorá zavádza okrem iného aj vyššie pokuty v tejto oblasti.Horná hranica pokuty za používanie mobilov a podobných zariadení počas vedenia vozidla sa zvýšila z 50 eur na 100 eur v blokovom konaní a zo 100 eur na 200 eur v riadnom konaní.Hoci sa pokuty za používanie mobilov zdvojnásobia, povolené ostáva telefonovanie s pomocou handsfree. Zakázané však bude držanie mobilu v ruke. Pravidlo sa bude vzťahovať aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo podobné zariadenia.Zmenili sa tiež podmienky parkovania na chodníku. Po novom sa môže parkovať na chodníku "len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý (susedí) s cestou".Zmeny sa dotkli aj cyklistov. Mimo obce už cyklisti nad 15 rokov nemusia nosiť prilbu, mladším cyklistom táto povinnosť ostala. Rovnako je naďalej povinné nosiť na bicykli reflexné prvky.Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom je po novom výslovne zaradená do kategórie vodičov nemotorových vozidiel a nie medzi chodcov.V súvislosti s pokutami sa má zlepšiť vymožiteľnosť sankcií v rámci objektívnej zodpovednosti na základe zisteného evidenčného čísla vozidla. Ak nebude uhradená pokuta uložená v rámci objektívnej zodpovednosti a policajt zastaví dané vozidlo na ceste, môže zadržať doklady od vozidla a tabuľky s EČV. Vodič v takom prípade môže viesť iné vozidlo, zadržané auto ostane ako nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie. Doklady a tabuľka sa vrátia majiteľovi po jej zaplatení.Zavádza sa tiež nový druh sankčného konania, a to blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla. Ak napríklad radar zachytil EČV vozidla, ktoré prekročilo rýchlosť, ale nepodarilo sa zistiť majiteľa, policajt môže udeliť pokutu vodičovi či držiteľovi auta priamo na ceste, ak s tým vodič bude súhlasiť.Ak nebude súhlasiť, bude musieť zložiť peňažnú kauciu vo výške pokuty. Tá sa po uložení riadnej pokuty vodičovi vráti, v opačnom prípade prepadne v prospech štátu.Ak kaucia alebo bloková pokuta nebude zaplatená priamo na mieste, policajt je oprávnený zadržať doklady od vozidla a tabuľku s EČV až do jej zaplatenia.