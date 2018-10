Pol miliardy ľudí vie o škodlivosti pitia alkoholu u tínedžerov

Foto: Nekomerčné združenie Fórum Pi s rozumom, Foto: Nekomerčné združenie Fórum Pi s rozumom,

Projekt Producers’ Commitments v číslach:

66

Percentuálny nárast počtu lokálnych kampaní, akcií a iniciatív na posilnenie zodpovednej konzumácie alkoholu medzi rokmi 2014 a 2017 – konkrétne nárast zo 154 na 256



93

Len 7 % recipientov digitálnej reklamy na alkohol zadanej od členov IARD v poslednom kvartáli 2015 a v prvom štvrťroku 2016 podľa monitoringov návštevnosti bolo neplnoletých. Dospelé osoby teda tvorili 93 % publika.



347

Priemerný ročný počet preventívnych programov na tému neakceptovateľnosti alkoholu za volantom. Minulý rok sa takéto kampane, akcie či školenia konali v 82 krajinách po celom svete.



9 871

Takmer 10 000 značiek od členov IARD malo vlani na obaloch produktov minimálne jeden symbol či text varujúci pred možnými škodlivými dopadmi konzumácie alkoholu.



546 000 000

Od roku 2014 sa prostredníctvom rôznych iniciatív podarilo poučiť viac ako pol miliardy ľudí o škodlivosti pitia alkoholu u mladistvých.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (OTS) - Tri štvrtiny mladistvých na Slovensku uviedlo, že nenarazili u predajcov na žiadnu prekážku pri pokuse o kúpu alkoholu. Pritom mladý organizmus nie je schopný naraz spracovať väčšie množstvo alkoholu – ten môže poškodiť mozog už do 6 minút. Práve na prevenciu konzumácie alkoholu u tínedžerov sa zameriava nekomerčné združenie Fórum Pi s rozumom, ktoré v rámci svojej globálnej platformy edukovalo viac ako pol miliardy ľudí.V súvislosti s mladistvými síce predajcovia alkoholu v SR nemajú právo legitimovať podozrivo primlado vyzerajúcu osobu, ale môžu jej odmietnuť obsluhu. Následne zostáva na vôli zákazníka, či preukáže svoju plnoletosť.,“ konštatuje zástupca združenia Fórum Pi s rozumom (FPSR). V rokoch 2013 – 2017 sa toto združenie podieľalo na celosvetovom projekte Producers’ Commitments , ktorý prostredníctvom auditu KPMG vyhodnotila nezisková organizácia Medzinárodná aliancia pre zodpovednú konzumáciu alkoholu (IARD) ako vysoko prínosné.IARD, ktorá sídli vo Washingtone, a jej členovia sa okrem aktivít zameraných na redukciu konzumácie alkoholu neplnoletými a šoférovania pod vplyvom alkoholu zaviazali posilňovať a rozširovať kódexy svojej marketingovej činnosti, či poskytovať konzumentom dostatočné informácie o nezodpovednej konzumácii alkoholu. Aj preto prebehlo v rokoch 2014 až 2017 po celom svete 256 lokálnych iniciatív.Jednou z nich bola aj aktivita združenia Fórum Pi s rozumom, ktoré sa v spolupráci s organizátormi letného multižánrového festivalu Pohoda v Trenčíne venovalo potláčaniu užívania alkoholu neplnoletými návštevníkmi: mali farebne odlišujúce identifikačné náramky. „,“ hovorí Čížek.IARD uviedla, že v súvislosťami s preventívno-edukačnými aktivitami jej členov, až 85% výrobkov v predaji nesie na sebe symboly, ktoré varujú pred škodlivou konzumáciou alkoholu. Predstavuje to celkovo 9 871 značiek.“ konštatuje šéf IARDa dodáva: „“ Aj z tohto dôvodu plánuje IARD zaviesť prísnejší kódex už v roku 2019, pričom jedným z oblastí má byť aj obmedzenie reklamy na alkohol v online prostredí.Ako však upozorňuje psychológ, ktorý spolupracuje so združením Fórum Pi s rozumom – začať by sme mali od seba: „