Polaček nechce, aby sa do Košíc vrátili staré kádre a bude opäť kandidovať

29.6.2022 (Webnoviny.sk) - Košický primátor Jaroslav Polaček v stredu na tlačovom brífingu v centre mesta oznámil kandidatúru na primátora aj na ďalšie volebné obdobie. Do volieb pôjde s podporou strán Kresťansko-demokratické hnutie Sme rodina , Nova, Aliancia a Strana rómskej koalície.„Chcem urobiť naozaj všetko pre to, aby sa do Košíc nevrátili staré kádre, aby sa neobstarávalo drahšie, keď mi vieme obstarávať lacnejšie. Aby sme pomáhali všetkým Košičanom a aby to dávalo celé zmysel,“ uviedol Polaček.Prioritou bude pre Polačeka dokončiť, čo ako primátor začal. „Vždy je čo zlepšovať a neexistuje deň, keď by človek neurobil nejakú chybu. Pretože denne treba robiť mnohokrát stovky rozhodnutí, ktoré sa týkajú životov ľudí. Mnohokrát sa treba vracať k rozhodnutiam, mnohokrát ich treba revidovať a hľadať tie najobjektívnejšie a najsprávnejšie cesty,“ dodal Polaček.Kampaň bude financovať z vlastných zdrojov a podľa jeho slov na ňu nechce minúť viac ako jeden ročný plat primátora.