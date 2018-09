Poláčková: Potrebujeme investovať aj do druhošancového vzdelávania

Ilustračná snímka Foto: TASR/ Ján Siman Foto: TASR/ Ján Siman

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. septembra (TASR) - Potrebujeme viac investovať do tzv. druhošancového vzdelávania a rekvalifikácií, pretože Slovensko je jednou z ekonomík, ktorá bude najviac ohrozená robotizáciou. Pre TASR to povedala Zuzana Poláčková zo Slovenskej akadémie vied počas medzinárodnej konferencie Hodnotenie fondov EÚ – sme schopní poučenia? (13.9.), ktorá sa týkala programového obdobia v rokoch 2007 – 2013.Veľkou výzvou podľa nej je, že Slovensko potrebuje pripraviť ľudí na to, že množstvo miest pre nízkokvalifikovaných pracovníkov nahradia automaty.poukázala na súčasný stav.V súvislosti s Rómami uviedla, že mnohí chcú pracovať a sú zruční. Ich podmienky na trhu práce sú však náročnejšie ako u nerómskej populácie. Je tam veľa zásadných štrukturálnych prekážok, ktoré komplikujú vstup a zotrvanie na trhu práce, ide aj o dopravu z osady.uviedla odborníčka s tým, že v mnohých situáciách je to reálna prekážka.konštatovala Poláčková. V uplynulom programovom období bolo vytvorených napríklad vyše 88.000 pracovných miest.