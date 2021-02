Polášek a Dodig postúpili do finále štvorhry na Australian Open, prvýkrát zabojujú o grandslamovú trofej

aktualizované 18. februára 9:58



18.2.2021 (Webnoviny.sk) -Slovenský tenista Filip Polášek a Chorvát Ivan Dodig sa prvýkrát v kariére prebojovali do finále štvorhry na grandslamovom turnaji. Polášek a Dodig zvládli aj svoj piaty zápas na Australian Open v Melbourne , keď v semifinále zdolali Chorvátov Nikolu Mektiča a Mate Paviča po takmer dvojhodinovom boji 4:6, 6:4, 6:3.Dosiaľ bolo maximom Poláška a Dodiga na "veľkej štvorke" semifinále na Australian Open spred roka a zároveň z Wimbledonu 2019. Súperi pre Poláška a Dodiga vo finále vzídu z piatkového súboja: Jamie Murray Bruno Soares (V. Brit./Braz.-6) - Rajeev Ram Joe Salisbury (USA/V. Brit.-5).Polášek a Dodig ako nasadené deviatky prehrali s päťkami turnaja Mektičom a Pavičom prvý set 4:6. V piatej hre práve slovenský tenista neudržal svoje podanie a súperi vzápätí zvýšili na 4:2. Napokon to bol jediný brejk prvého dejstva. O osude druhého setu rozhodla až desiata hra. Vtedy Polášek a Dodig prerazili podanie Mektiča a po 82 minútach vyrovnali stav setov na 1:1.V úvode tretieho si Slovák s Chorvátom vypracovali náskok 3:0, keď v druhej hre vzali podanie Pavičovi. Za stavu 5:3 šiel na podanie Polášek a dopodával súboj do víťazného konca. Premenenie prvého mečbalu ešte "odmietol" dvojchybou, ale pri druhom mečbale urobili súperi chybu z forhendu a bolo dobojované."Pre mňa to bolo tretie grandslamové semifinále a premiérovo sa mi podarilo v ňom uspieť. Po postupe cítim veľkú úľavu a som nesmierne šťastný. Bol to skvelý zápas, chalani hrali veľmi dobre, rozhodlo len niekoľko loptičiek. Mám veľkú radosť, že v náš prospech," povedal skúsený slovenský tenista Filip Polášek podľa oficiálneho webu turnaja.Polášek a Dodig majú za finálovú účasť istú spoločnú prémiu 340-tisíc austrálskych dolárov pred zdanením, čo je v prepočte 218 885 eur. Ak sa im podarí získať titul, táto suma sa zvýši na 600-tisíc AUD, čiže 386 268 eur. Do spoločného deblového rebríčka im pribudne 1200 bodov, v prípade triumfu vo finále až 2000 bodov.Polášek je prvým slovenským mužom vo finále štvorhry na Australian Open. Medzi ženami si v súboji o titul dvakrát zahrala Daniela Hantuchová , ale neúspešne. V roku 2002 to bolo po boku Španielky Arantxe Sánchezovej-Vicariovej a o sedem rokov neskôr s Japonkou Ai Sugijamovou. Hantuchová je aj víťazka miešanej štvorhry v Melbourne. V roku 2002 tam triumfovala po boku Kevina Ullyetta zo Zimbabwe.