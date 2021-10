Polášek a Peers hrali v San Diegu prvé spoločné finále, o výsledku rozhodol zápasový tajbrejk

Polášek si zahral aj semifinále US Open

S titulom obaja bratia Skupskí

4.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek a Austrálčan John Peers nedotiahli svoje snaženie na turnaji ATP v americkom San Diegu do želaného konca.Vo finále ako turnajové trojky podľahli najvyššie nasadenému britskému páru Joe Salisbury Neal Skupski za 101 minút 6:7 (2), 6:3, 5:10. V záverečnom zápasovom tajbrejku od stavu 4:5 už Polášek a Peers získali len jeden bod. Skupski ukončil zápas esom na Poláška.Na podujatí kategórie ATP 250 San Diego Open to bolo prvé spoločné finále na hlavnom mužskom okruhu pre Poláška s Peersom, dosiaľ mali spolu na konte najmä cenné semifinále na US Open v New Yorku Polášek v úvode tohto roka ešte spoločne s Chorvátom Ivanom Dodigom ovládli Australian Open v Melbourne, ale po olympijských hrách v Tokiu ohlásili pracovný rozchod po dvoch rokoch zväčša úspešnej kooperácie.Tridsaťšesťročný slovenský deblový špecialista vzápätí nadviazal spoluprácu s 33-ročným Austrálčanom Peersom.Víťazstvo Salisburyho so Skupským v San Diegu má aj jednu sprievodnú zaujímavosť. Deväť hodín pred triumfom Neala Skupského v Kalifornii si pripísal turnajový titul aj jeho starší brat Ken. Spoločne s ďalším Britom Jonnym O'Marom ovládli turnaj v bulharskej Sofii po finálovom triumfe nad Rakúšanmi Oliverom Marachom Philippom Oswaldom 6:3, 6:4."Práve som sa ráno zobudil, keď som zistil, že brat vyhral turnaj v Sofii. Je príjemné začať deň hneď víťazne naladený. Pre Kena je veľká vec, že po zranení sa vrátil a triumfoval na turnaji," komentoval 31-ročný Neal Skupski na webe Asociácie tenisových profesionálov (ATP).Bratia Skupskí spoločne tento rok vyhrali ešte v marci turnaj v mexickom Acapulcu. Potom však 38-ročný Ken utrpel zranenie, v pravom kolene sa mu utvorila krvná zrazenina a na istý čas musel prerušiť kariéru.Je pozoruhodné, že na na zozname spoločných turnajových titulov bratov Skupských figuruje až trikrát najväčšie tenisové podujatie na Slovensku Slovak Open v Bratislave. Na challengeri pod strechou NTC spoločne triumfovali v rokoch 2014, 2016 a 2017. Z hlavného okruhu ATP majú na konte tri spoločné tituly.