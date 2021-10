Polášek a Peers prešli cez nasadené jednotky a v Indian Wells si zahrajú semifinále

Využitý hneď prvý mečbal

Mektič novou svetovou jednotkou

14.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek a Austrálčan John Peers sa na turnaji ATP v americkom Indian Wells prebojovali už do semifinále štvorhry mužov.V stredajšom štvrťfinále si ako sedmičky "pavúka" poradili s najvyššie nasadeným chorvátskym párom Nikola Mektič Mate Pavič za 59 minút 6:2, 6:3 a dostali medzi štyri najlepšie dvojice na tomto podujatí.Po strede je Polášek vo virtuálnom deblovom rebríčku na deviatej pozícii, kam sa posunul z 10. postu, Peersovi poskočil z 23. na 18. priečku.Polášek s Peersom v stredu previedli pomerne jednoznačnú jazdu. V prvom sete dvakrát brejkli súperov a sami si udržali servis, získali ho tak hladko 6:2. V druhom im na triumf 6:3 stačil aj jeden brejk pri vlastnej stopercentnej bilancii na podaní.Na postup ďalej využilo slovensko-austrálske duo hneď prvý mečbal. Za účasť v semifinále majú Peers s Poláškom istotu 360 bodov do deblového rebríčka a spoločného šeku na 117 240 USD.Chorváti pred turnajom v Indian Wells okupovali prvé resp. druhé miesto, čo sa v pondelok nezmení, no vymenia si miesta. Novou svetovou jednotkou vo štvorhre bude Mektič a Pavič klesne na druhý stupienok.Zaujímavosťou je, že Polášek s Peersom sú spolu len krátko a aktuálne z ostatných dvanástich duelov vyhrali desať. Na US Open v New Yorku vypadli v semifinále a nedávno v San Diegu prehrali vo finále.Tridsaťšesťročný slovenský deblový špecialista môže v semifinále naraziť na svojho predchádzajúceho deblového partnera Chorváta Ivana Dodiga , ktorého po boku Brazílčana Marcela Mela čaká štvrťfinále proti talianskemu páru Fabio Fognini Lorenzo Sonego . V prípade prieniku do finále sa Dodig môže dostať v rebríčku pred Poláška.