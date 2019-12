Polášek mieri do horúcej Austrálie, pokračuje spolupráca s Dodigom

Chorvátsko-slovenský pár Ivan Dodig (vpravo) a Filip Polášek v úvodnom vystúpení v skupine Jonasa Björkmana proti poľsko-brazílskemu páru Lukasz Kubot, Marcelo Melo na deblovom turnaji majstrov 10. novembra 2019 v Londýne. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) - Pre tenistov sa sezóna začína veľmi rýchlo po Novom roku. Úvod v Austrálii čaká aj na najlepšieho slovenského deblistu Filipa Poláška, ktorý pokračuje v spolupráci s Ivanom Dodigom. Chorvát zamieril k "protinožcom" už pred Silvestrom, od 3. do 12. januára bude reprezentovať svoju krajinu na ATP Cupe.Slovensko sa na turnaji nezúčastní a Polášek má vďaka tomu o týždeň dlhšie prázdniny, do Adelaide priletí 6. januára: "," povedal Polášek, ktorý prežije oslavy Nového roka v domácom prostredí:."Tridsaťštyriročný Polášek vďačí aj spolupráci s Dodigom za úspešný rok 2019, v ktorom vzkriesil svoju kariéru. Triumfovali na turnajoch v Cincinnati i Pekingu, na grandslamovom podujatí vo Wimbledone si zahrali semifinále. Slovák dosiahol začiatkom novembra najvyššie umiestnenie vo svetovom rebríčku štvorhry, keď sa premiérovo dostal na desiatu pozíciu: "Na to bude slovenský deblista potrebovať predovšetkým zdravie a to je aj jeho jediné prianie do roku 2020: "." Poláškovi vyniesli ocenenie Tenista roka, ako aj miesto v najlepšej desiatke ankety Športovec roka: "