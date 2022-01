Polášek neobháji titul vo štvorhre v Melbourne, spolu s Peersom prehrali vo štvrťfinále

Nevyužitá šanca získať druhý titul

Chyby z bekhendu

Slovensko vypadlo zo semifinále

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek neobháji titul vo štvorhre na Australian Open v Melbourne . Polášek spoločne s Austrálčanom Johnom Peersom ako turnajové päťky vo štvrťfinále prehrali s tretím nasadeným španielsko-argentínskym párom Marcel Granollers, Horacio Zeballos 6:7 (5), 4:6.Vyrovnaný a dramatický zápas v Aréne Margaret Courtovej trval 108 minút a Granollers so Zeballosom v závere premenili tretí mečbal pri podaní Poláška. Tým sa skončilo účinkovanie slovenského tenisu na Australian Open 2022.Polášek a Peers vyhrali 21 z ostatných 26 zápasov, na ktoré spoločne nastúpili. Tretí deblový titul po Indian Wells 2021 a nedávnom triumfe v Sydney však tento rok v Melbourne Parku nepridajú. Obaja nevyužili šancu získať druhý titul na Australian Open.Zatiaľ čo 36-ročný Polášek uspel pred rokom spoločne s Chorvátom Ivanom Dodigom , 33-ročný Peers vyhral titul na AO v roku 2017 po boku Fína Henriho Kontinena. Za postup do semifinále zinkasujú spoločnú prémiu 113-tisíc austrálskych dolárov, v prepočte 71 248 eur pred zdanením. Polášek by sa mal v deblovom rebríčku ATP posunúť z deviateho na ôsme miesto.V prvom sete si všetci štyria aktéri držali svoje podanie. Za stavu 6:5 pre Poláška a Peersa šiel na podanie Granollers a za stavu 30:40 sa Slovák s Austrálčanom dostali k setbalu. Po chybe z bekhendu ho nevyužili a neskôr sa pokračovalo do tajbrejku.V ňom favorizovaní súperi viedli 4:2, ale Polášek a Peers sériou troch bodov otočili na 5:4. Prišli však chyby z bekhendu aj forhendu a Granollers so Zeballosom sa po 71 minútach tešili zo zisku prvého setu 7:5 v tajbrejku.Vo štvrtom geme druhého setu Peers prišiel o svoje podanie ako prvý v zápase a Španiel s Argentínčanom zrazu viedli 3:1. Vzápätí však neudržal servis Granollers a po rebrejku a udržanom podaní Poláška bolo 3:3.Neskôr Granollers odservoval na 5:4 a Polášek šiel na podanie s ťarchou udržania sa v zápase aj turnaji. Nevyšlo mu to. Súperi sa po chybách slovensko-austrálskej dvojice dostali k trom mečbalom. Dva nevyužili, ale pri treťom si pomohli víťazným forhendom a bolo hotovo.Na rozdiel od Slovenska Austrália bude mať zastúpenie v semifinále mužskej štvorhry na AO 2022. Môžu za to Thanassi Kokkinakis a Nick Kyrgios, ktorí vôbec nie sú špecialisti na štvorhru a v Melbourne hrajú len vďaka voľnej karte od organizátorov.Vo štvrťfinále si poradili s turnajovými šestkami - Nemcom Timom Pützom a Novozélanďanom Michaelom Venusom 7:5, 3:6, 6:3.