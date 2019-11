Polášek pred debutom na Masters: Bolo by skvelé napodobniť Mečířa

Filip Polášek, archívna snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Žreb turnaja majstrov v Londýne:

dvojhra



Skupina Andreho Agassiho:



Rafael Nadal (1-Šp.)

Daniil Medvedev (4-Rus.)

Stefanos Tsitsipas (6-Gréc.)

Alexander Zverev (7-Nem.)



Skupina Björna Borga:



Novak Djokovič (2-Srb.)

Roger Federer (3-Švaj.)

Dominic Thiem (5-Rak.)

Matteo Berrettini (8-Tal.)



štvorhra



Skupina Jonasa Björkmana:



Lukasz Kubot, Marcelo Melo (2-Poľ./Braz.)

Rajeev Ram, Joe Salisbury (4-USA, V. Brit.)

Raven Klaasen, Michael Venus (5-JAR/N. Zél.)

Filip POLÁŠEK, Ivan Dodig (8-SR/Chor.)



Skupina Maxa Mirného:



Juan Sebastian Cabal, Robert Farah (1-Kol.)

Kevin Krawietz, Andreas Mies (3-Nem.)

Jean-Julien Rojer, Horia Tecau (6-Hol./Rum.)

Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (7-Fr.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. novembra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek pred debutom na prestížnom turnaji majstrov v Londýne nemá roztrasené kolená. S Chorvátom Ivanom Dodigom sa neboja žiadnych súperov a v 02 aréne chcú bojovať o najvyššie méty. Účinkovanie v anglickej metropole odštartujú v nedeľu o 19.00 SEČ duelom proti druhému nasadenému poľsko-brazílskemu páru Lukasz Kubot, Marcelo Melo.Polášek má šancu napodobniť Miloslava Mečířa, ktorý sa v roku 1987 ešte za éry ČSSR po boku Tomáša Šmída tešil v londýnskej Royal Albert Hall zo zisku titulu.uviedol slovenský daviscupový reprezentant.S Dodigom majú priaznivú bilanciu so všetkými tromi dvojicami, s ktorými sa stretnú v skupine Jonasa Björkmana. Nad Kubotom a Melom vedú na zápasy 2:1, nad juhoafricko-austrálskym tandemom Raven Klaasen, Michael Venus 2:0 a americko-anglický pár Rajeev Ram, Joe Salisbury zdolali vo štvrťfinále podujatia Masters 1000 v Paríži. Podľa Poláška to však ešte nič neznamená.vyslovil prognózu deblový špecialista, ktorý je od pondelka člen elitnej svetovej desiatky.Zverenec trénera Erika Csarnakovicsa je rád, že vysnívanú métu dosiahol ešte pre záverečným vrcholom sezóny.V singlovom Masters bude pútať najväčšiu pozornosť duel o post koncoročnej svetovej jednotky medzi Španielom Rafaelom Nadalom a Srbom Novakom Djokovičom. Nadal pre problémy s brušným svalstvom odstúpil z podujatia v Paríži, no v Londýne chce zabojovať o jediný titul, ktorý mu v jeho bohatej zbierke úspechov chýba. Nadal má v skupine Andreho agassiho náročných súperov. Okrem obhajcu titulu Nemca Alexandra Zvereva a Gréka Stefanosa Tsitsipasa si skríži rakety aj s objavom sezóny Rusom Daniilom Medvedevom, ktorého zdolal v strhujúcom finále grandslamového US Open až po päťsetovej dráme.Djokovič pricestoval do Londýna ovenčený titulom z Paríža. "Nole" má šancu zakončiť rok na mužskom tróne šiestykrát v kariére a vyrovnať rekord Američana Petea Samprasa.nechal sa počuť Djokovič, ktorý sa v skupine Björna Borga stretne so šesťnásobným víťazom turnaja majstrov Švajčiarom Rogerom Federerom, Rakúšanom Dominicom Thiemom i debutantom na Masters Talianom Matteom Berrettinim.