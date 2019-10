Polášek s Dodigom postúpili do semifinále štvorhry v Bazileji

Slovensko-chorvátsky pár Filip Polášek (vľavo) a Ivan Dodig, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Štvorhra - štvrťfinále:



Filip POLÁŠEK, Ivan Dodig (SR/Chor.) - Michael Venus, Raven Klaasen (2-N.Zél./JAR) 7:6 (8), 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bazilej 25. októbra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji ATP v Bazileji. V piatkovom štvrťfinále vyradili druhých nasadených Michaela Venusa z Nového Zélandu a Ravena Klaasena z JAR v dvoch setoch 7:6 (8) a 6:4.V súboji o postup do finále sa stretnú so štvrtým párom turnaja - Jean-Julien Rojer (Hol.), Horia Tecau (Rum.).