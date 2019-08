Polášek s Dodigom uspeli vo finále v Cincinnati

Filip Polášek, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

štvorhra - finále:



Filip POLÁŠEK, Ivan Dodig (SR/Chor.) - Juan-Sebastian Cabal, Robert Farah (1-Kol.) 4:6, 6:4, 10:6



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cincinnati 18. augusta (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom zvíťazili v nedeľňajšom finále štvorhry na turnaji ATP v Cincinnati. V boji o titul zdolali najvyššie nasadený kolumbijský pár Juan-Sebastian Cabal, Robert Farah 4:6, 6:4 a 10:6.Polášek s Dodigom stratili hneď v prvej hre zápasu servis. O osude prvého setu rozhodol práve tento moment, keďže Dodigova strata podania bola v ňom jediná. Cabal s Farahom nečelili v prom sete ani jednému brejkbalu, po tých úvodných už ani Dodig s Poláškom. V druhom sete si súperi držali servis a rozhodla ho až desiata hra, v ktorej úradujúci víťazi štvorhry z Wimbledonu stratili podanie. Zápas tak dospel až do tzv. supertajbrejku, ktorý Polášek s Dodigom napokon zvládli lepšie a vyhrali ho 10:6. Polášek bol prvýkrát vo finále turnaja Masters 1000 a podaril sa mu tak jeden z najväčších úspechov v kariére.Spolupráca Poláška s Dodigom je veľmi úspešná, semifinalisti z tohtoročného Wimbledonu sa potom presunuli do Kanady, kde v Montreale neuspeli hneď v prvom kole. V Cincinnati sa im však darilo, na ceste do finále slovensko-chorvátska dvojica vyradila aj domáce legendy tenisovej štvorhry dvojičky Bryanovcov. V štvrťfinále si poradili s druhým najvyšším nasadeným párom v rámci pavúka a vo finále zdolali aj svetové jednotky.