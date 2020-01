Polášek si zahrá osemfinále Australian Open, s Dodigom vyradil domáci pár

Premenený druhý mečbal

V každom sete jeden brejk



Australian Open 2020 - štvorhra mužov - 2. kolo



piatok



Filip Polášek, Ivan Dodig (SR/Chor.-4) - Chris Guccione, Matt Reid (Aus.) 6:3, 6:4



, Ivan Dodig (SR/Chor.-4) - Chris Guccione, Matt Reid (Aus.) 6:3, 6:4

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek a Chorvát Ivan Dodig postúpili do osemfinále štvorhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.Polášek a Dodig v 2. kole vyradili austrálske duo Chris Guccione, Matt Reid za 69 minút 6:3, 6:4. Víťazi premenili druhý mečbal, prvý pri vlastnom podaní.Semifinalisti vlaňajšieho Wimbledonu zatiaľ nepoznajú svojich súperov v osemfinále. Za istých okolností nimi môžu byť americké deblové legendy Bob a Mike Bryanovci. Polášek a Dodig už majú istotu spoločnej prémie 62 000 AUD pred zdanením.Nasadené štvorky turnaja Polášek a Dodig v každom z oboch setov raz brejkli svojich súperov a sami odolali všetkým trom brejkovým možnostiam Austrálčanov. Hneď na začiatku druhého setu sa potvrdením rýchleho brejku ujali vedenia 2:0 a tento náskok si udržali až do konca.Prvý mečbal mali už v deviatom geme pri podaní Guccioneho, napokon si museli na rozuzlenie počkať do nasledujúceho gemu a servisu slovenského tenistu. Postupujúci nazbierali 23 víťazných úderov, ich súperi šestnásť.Slovensko-chorvátske duo už teraz výrazne vylepšilo svoj výsledok z predošlého grandslamového turnaja US Open, kde skončilo v úvodnom kole.