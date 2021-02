Polášek si zahrá osemfinále debla na Australian Open, s Dodigom vyzvú sedmičky „pavúka“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek po boku s Chorvátom Ivanom Dodigom zvládli aj svoje druhé vystúpenie vo štvorhre mužov na úvodnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.Ako deviaty nasadený pár v sobotu zdolali britskú dvojicu Luke Bambridge, Dominic Inglot 6:4, 7:5 a v boji o prienik do štvrťfinále majú pred sebou omnoho náročnejšiu prekážku - sedmičky "pavúka" brazílsko-rumunské duo Marcelo Melo, Horia Tecau. Vlani sa Polášek s Dodigom prebojovali na AO až do semifinále.V debli má Slovensko zastúpenie ešte aj medzi ženami, Viktória Kužmová s Ruskou Annou Kalinskou absolvujú svoj osemfinálový duel rovnako ako Polášek s Dodigom v nedeľu 14. februára. Na slovensko-ruský ženský pár čaká súboj so srbsko-talianskou dvojicou Aleksandra Kruničová, Martina Trevisanová. Kužmová s Kalinskou sa na minulotýždňovom turnaji WTA v Melbourne prebojovali vo štvorhre až do finále.