Polášek so Zelenayom vyhrali štvorhru

Na snímke slovenskí tenisti Filip Polášek (uprostred) a Igor Zelenay (vľavo) sa tešia po víťazstve 2:0 v zápase štvorhry proti švajčiarskemu páru Henri Laaksonen, Jerome Kym v I. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Švajčiarsko v Bratislave 14. septembra 2019. Foto: FOTO TASR – Jaroslav Novák Foto: FOTO TASR – Jaroslav Novák

1. skupina euro-africkej zóny Davisovho pohýra



SLOVENSKO - Švajčiarsko 2:1



Martin Kližan - Sandro Ehrat 2:6, 6:7 (7)



Andrej Martin - Henri Laaksonen 6:2, 4:6, 7:5



Filip Polášek, Igor Zelenay - Jerome Kym, Laaksonen 6:3, 6:3



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Slovenskí tenisti vedú v zápase 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára nad Švajčiarskom 2:1. O dôležitý druhý bod pre domáce farby sa na antuke v bratislavskom NTC postarali Filip Polášek s Igorom Zelenayom, ktorí zdolali pár Henri Laaksonen, Jerome Kym za 80 minút 6:3, 6:3. Slováci sú tak bližšie k účasti v marcovej kvalifikácii o postup na budúcoročný finálový turnaj v Madride.Polášek so Zelenayom v dueli proti Laaksonenovi s Kymom potvrdili úlohu favoritov. Od začiatku kvalitne podávali, súperov prevýšili na returne, na sieti pôsobili deblovejším dojmom. Za stavu 3:2 prelomili podanie 16-ročného Kyma, ktorý nastúpil namiesto pôvodne nominovaného Marca-Andreu Hüslera a prvý set získali vo svoj prospech. Za stavu 5:3 slovenský tandem prehrával pri podaní Poláška 0:30, no následne získal štyri fiftíny za sebou.O osude druhého dejstva rozhodol piaty gem, v ktorom Slováci po Poláškovom lobe zobrali Švajčiarom podanie. V ďalšej hre Helvéti veľmi dobre returnovali a dostali sa k trom šanciam na rebrejk. Polášek si však podržal servis a domáci pár už dotiahol zápas do úspešného konca. Za stavu 5:3 premenil po dvojchybe Kyma hneď prvý mečbal.