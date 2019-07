Polášek trénoval deti a už nerátal s návratom: Príjemné obdobie

Filip Polášek, archívna snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 12. júla (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek sa životného úspechu dočkal až počas "druhej kariéry". Hoci sám nerátal s návratom, po viac než päťročnej absencii na grandslamových turnajoch sa po boku Chorváta Ivana Dodiga prebojoval do semifinále štvorhry vo Wimbledone. V ňom už neuspeli, no chcú nadviazať na sľubnú spoluprácu, ktorá sa zrodila len prednedávnom.Polášek s Dodigom hrali pred Wimbledonom jedine na turnaji ATP v Antalyi, kde to dotiahli do finále:povedal Polášek pre TASR.Svoj návrat do súťažného diania označil za súhru okolností, náhod a šťastia:Slovensko-chorvátsky tandem nezastavili v úvodnom kole ani domáci favoriti Jamie Murray a Neal Skupski.zdôraznil Polášek, ktorý napriek prehre s Francúzmi Nicolasom Mahutom a Edouardom Rogerom-Vasselinom vybral za svoj najväčší wimbledonský zážitok záverečné vystúpenie:Štvorhra celkovo sa teší narastajúcej popularite:Tridsaťtriročný Slovák sa vrátil na veľkú scénu po päťročnej pauze. Tú vyplnil trénerskou činnosťou, ku ktorej sa možno vráti, keď ukončí hráčsku kariéru definitívne: