Poledňáková nechcela, aby vo filme Ten, kto ťa miloval hrala Norisová

Na archívnej snímke režisérka Marie Poledňáková. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 6. novembra (TASR) - Do slovenských kín vstupuje tento týždeň nový český film nakrútený na motívy knihy Marie Poledňákovej. Autorka, ktorá má na svojom konte divácky obľúbené snímky S tebou mě baví svět alebo Jak vytrhnout velrybě stoličku, tentoraz ponúka detektívku pre celú rodinu. Komediálne ladený príbeh Ten, kto ťa miloval je zasadený do prostredia predvianočného zhonu známeho kúpeľného mesta.Poledňáková si vždy poctivo vyberala tím, s ktorým sa jej film realizoval. Do snímky Ten, kto ťa miloval však podľa vlastných slov nemala ambíciu hovoriť producentovi Adamovi Dvořákovi ani prizvanému režisérovi a scenáristovi Janovi Pachlovi (Gangster Ka, Gangster Ka: Afričan).priznala známa česká scenáristka a režisérka a zároveň poznamenala, "proces obsadzovania je náročný, ale tiež zábavný."Kniha Ten, kto ťa miloval je Poledňákovej prvým kriminálnym románom. Podľa slov autorky ju opustenie žánru, ktorý bol pre ňu typický, zrazu začalo baviť.dodala. Vo filmovej podobe príbehu hrá jednu z ústredných postáv Václav Postránecký, diváci sa ďalej môžu tešiť na herecké výkony Pavla Řezníčka, Lívie Bielovič, Hynka Čermáka, Lukáša Vaculíka či Evy Holubovej.Hlavným rozprávačom by mal byť kapitán Kalina - nepodplatiteľný policajt, milujúci manžel, skvelý otec a báječný syn svojej matky v jednej osobe, keby však iróniou osudu hneď na začiatku deja nezomrel pri autonehode. O mŕtvych len v dobrom, ale v súvislosti s Kalinom začínajú na povrch vychádzať podozrivé skutočnosti vrátane okolností jeho smrti. Stačí pár nechcených indícií, fotiek, mierneho ohovárania zo strany blízkych a jeho manželke Vande sa zrúti svet dlho neotrasiteľnej dôvery. V snahe zistiť pravdu sa z Vandy stáva amatérsky detektív. Našťastie, má pri sebe skvelý tím kriminalistov v podobe svojich dvoch malých synov s babičkou, a tiež jedného v živote nepraktického praktického lekára.Slovenskí i českí diváci si detektívku pre celú rodinu môžu pozrieť v kinách od 8. novembra.