Poliaci by mali po brexite zvážiť návrat do vlasti, tvrdí veľvyslanec

Londýn/Varšava 19. septembra (TASR) - Poľský veľvyslanec v Británii Arkady Rzegocki sa obrátil na 800.000 Poliakov a Poliek žijúcich v Spojenom kráľovstve s radou, aby po brexite "skutočne zvážili" návrat do vlasti. Informovala o tom v stredu spravodajská stanica BBC.Rzegocki uviedol, že životné podmienky v Poľsku sa zlepšujú a predstavujú tak "veľmi dobrú príležitosť vrátiť sa". Poľskí občania by si podľa jeho slov mali svoju budúcnosť zabezpečiť buď požiadaním o tzv. štatút usídlenia (settled status) alebo tým, že sa vrátia do Poľska.Cudzinci, ktorý získajú takýto štatút, budú môcť aj po brexite v krajine naďalej žiť a pracovať.Ako poznamenal poľský ambasádor, počet Poliakov, ktorý oň požiadali, je zatiaľ "alarmujúco nízky". Žiadosť si doposiaľ podalo len približne 27 percent poľských občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve.Veľvyslanec dodal, že mnohí si neuvedomujú, že sa musia registrovať, a to i v prípade, že v Británii žijú už dlhé roky a majú tam trvalý pobyt. So získaním štatútu usídlenia majú pritom ťažkosti i tí, ktorí žijú v Británii aj desať či viac rokov, varoval Rzegocki.Britské ministerstvo vnútra uviedlo, že systém podávania žiadostí o uvedený štatút má byť "čo možno najjednoduchší". Ministerka Victoria Atkinsová povedala, že vláda doposiaľ spracovala 1,1 milióna žiadostí a aktuálne vybavuje ďalších 300.000.uviedol Rzegocki.Najnovšie údaje britského Národného štatistického úradu (ONS) ukazujú, že v roku 2018 žilo v Británii približne 832.000 Poliakov. Popri Indoch išlo o najväčšiu tam žijúcu komunitu narodenú mimo územia Británie.Migrácia z Poľska do Británie sa zvýšila v roku 2004, keď sa Poľsko stalo členským štátom Európskej únie. V tom čase sa nezamestnanosť pohybovala na úrovni okolo 20 percent a príjmy boli štyrikrát nižšie ako v Británii. V súčasnosti je situácia v Poľsku lepšia - nezamestnaných je 3,8 percenta Poliakov.Ak Británia opustí EÚ bez dohody, budú musieť cudzinci v nej žijúci podať žiadosť o štatút usídlenia do 31. decembra 2020. Ak Británia odíde z EÚ s dohodou, termín na podanie žiadostí bude do 30. júna 2021.