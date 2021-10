Poliaci chcú zotrvať v Európskej únii, do ulíc na protest proti konaniu vlády vyšli tisíce ľudí

Beztrestné porušovanie práv

Polexit výmysel slabej opozície

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.10.2021 (Webnoviny.sk) - V nedeľu sa v Poľsku konali veľké protesty na podporu Európskej únie (EÚ). Poliaci vyšli do ulíc po štvrtkovom rozhodnutí poľského ústavného súdu spochybňujúcom nadradenosť práva EÚ vo vzťahu k vnútroštátnej legislatíve.To u kritikov vlády vyvolalo obavy z toho, že by Poľsko mohlo alebo muselo opustiť euroblok pre zjavné odmietanie jeho zákonov a hodnôt. Tisícky ľudí napríklad zaplnili Hradné námestie v centre Varšavy a niektorí skandovali „zostávame“.Hlavný opozičný líder a bývalý predseda Európskej rady Donald Tusk , vyzval ľudí, aby sa zúčastnili a hájili členstvo Poľska v EÚ. Keď sa prihovoril davu vo Varšave, vyjadril potešenie, že vidí taký veľký počet ľudí.Tusk ostro odsúdil konanie vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) vedenej Jaroslawom Kaczynským a vyhlásil, že „pseudosúd, skupina ľudí oblečená v sudcovských talároch a konajúca podľa rozkazu lídra strany, sa porušujúc poľskú ústavu rozhodol vyviesť našu vlasť z EÚ“.„Koniec koncov, veľmi dobre vieme, prečo chcú opustiť Európsku úniu, aby mohli beztrestne porušovať práva občanov, porušovať demokratické zásady a kradnúť bez zábran,“ povedal Tusk. Medzi ďalšími rečníkmi na demonštrácii bola napríklad 94-ročná žena, ktorá bojovala v protinacistickom odboji počas druhej svetovej vojny.Demonštráciu sa snažil oslabiť menší protiprotest, ktorý viedol krajne pravicový líder, uvádza agentúra AP. V Gdansku sa zase davu demonštrantov prihovoril niekdajší prezident Lech Walesa . Držiteľ Nobelovej ceny za boj proti komunistickému režimu, často kritizuje súčasnú vládu, ktorá podľa neho ničí mnoho demokratických úspechov Poľska.Štátna televízia, ktorá tlmočí postoje vládnej strany, pri informovaní o demonštráciách neukázala veľké davy a zverejňovala titulky ako „Protest proti poľskej ústave“ a „Tusk napáda poľskú suverenitu“.Kaczynski popiera, že chce opustiť EÚ, vyjadrenia niektorých členov strany naznačili, že by to mohol byť ich cieľ. Prominentný člen PiS Jacek Sasin sa vyjadril, že takzvaný polexit je „výmysel slabej opozície, ktorá nemá iné nápady“.