Poliaci demonštrovali po celej krajine proti prijatému návrhu zákona, týka sa slobody médií

20.12.2021 (Webnoviny.sk) - Poliaci v nedeľu v mestách po celej krajine demonštrovali za slobodu médií. Protesty sa uskutočnili po tom, čo dolná komora parlamentu v piatok nečakane prijala návrh zákona, ktorý by prinútil americkú spoločnosť Discovery Inc. predať svoj podiel v najväčšej poľskej súkromnej televíznej sieti TVN, ktorá vysiela spravodajstvo kritické voči tamojšej pravicovej vláde.Na protestoch proti mediálnemu zákonu sa zúčastnil napríklad opozičný líder Donald Tusk, ktorý vyzval ľudí na solidaritu a zmenu vo vedení krajiny. Zástupca šéfredaktora liberálnych novín Gazeta Wyborcza Jaroslaw Kurski zase obvinil vládu z umlčiavania médií, aby si zabezpečila nadchádzajúce voľby v roku 2023.Účastníčka demonštrácie vo Varšave Joanna Glowczyk Zobek sa vyjadrila, že úradom sú protesty pravdepodobne ukradnuté, ale svet by mal vidieť, že „v Poľsku nie sú len podporovatelia Práva a spravodlivosti (vládnej strany, pozn. red.), podporovatelia hlúpej propagandy, ale sú tu tiež normálni ľudia, ktorí chcú byť občanmi Európy a ktorí chcú mať dobré vzťahy s celým svetom“.Mnoho Poliakov verí, že vláda odkláňa Poľsko od Západu a svojimi pokusmi o politickú kontrolu nad súdmi a umlčanie kritických médií sa chýli k autoritárskemu modelu podobnému Turecku či Rusku.Zákon má brániť neeurópskym vlastníkom držať kontrolné podiely v poľských mediálnych spoločnostiach, čo vládni lídri odôvodňujú národnou bezpečnosťou. Sejm už raz kontroverznú normu schválil, v septembri ju však odmietla horná parlamentná komora.V piatok napokon dolná komora veto prelomila. Aby zákon nadobudol účinnosť, musí ho podpísať prezident Andrzej Duda. Ten je síce spojencom pravicovej vládnej koalície, jeho postoj k legislatíve je však zdržanlivý a vyjadril sa, že ju musí ešte podrobiť analýze.Spojené štáty, ktoré sú blízkym spojencom Varšavy, vyzvali poslancov, aby zákon neprijímali. Americký charge d'affaires Bix Aliu sa po schválení návrhu vyjadril, že je mimoriadne sklamaný a vyzval Dudu, aby „využil svoje vedenie na ochranu slobody prejavu a podnikania“.TVN v nedeľu spustila online petíciu, ktorá vyzýva Dudu na vetovanie návrhu zákona. Do večera ju podpísali dva milióny ľudí. „Útok na slobodu médií má ďalekosiahle dôsledky pre budúcnosť Poľska... Vzájomné vzťahy s USA, najväčším spojencom a garantom bezpečnosti našej krajiny, sú zničené. To nemôžeme dovoliť,“ uvádza sa v petícii.Discovery vo vyhlásení tiež sľúbila, že bude „neúnavne bojovať za naše podnikanie“.