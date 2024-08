Poliaci si v Paríži po 48 rokoch zahrajú o zlato. Niektorí by podľa ich trénera hrali aj so zlomenými rukami

Vydarený prvý set

Poliaci to nemali ľahké

Nevzdali sa

8.8.2024 (SITA.sk) - Volejbalisti Poľska sa po druhý raz v histórii predstavia vo finále olympijského turnaja. V stredajšom pôsobivom semifinále zvíťazili hráči srbského kouča Nikolu Grbiča nad mužstvom USA 3:2.Môžu tak napodobniť svojich predchodcov spred 48 rokov, ktorí v kanadskom Montreale 1976 získali zlato. Poliaci sa v sobotňajšom finále stretnú s domácimi Francúzmi.Poľské mužstvo s lídrom kubánskeho pôvodu Wilfredom Leónom a legendárnym Bartoszom Kurekom vstúpilo do zápase vydareným prvým setom (25:23), no Američania vyrovnali (27:25) a v treťom sete doslova excelovali na palubovke, keď Poliakom dovolili uhrať iba 14 bodov.„V tej chvíli sme sa trápili a Američania hrali skvelý volejbal. Boli sme na dne a povedal som chlapcom, že toto nikto z nich nevyhrá sám. Sme jeden tím... Musíme veriť, že sa dokážeme vrátiť do zápasu a vyhrať,“ poznamenal 50-ročný Srb. Tieto slová padli na úrodnú vo zvyšnom priebehu stretnutia.Poliaci to však ani zďaleka nemali ľahké. Tridsaťštyriročný veterán Pawel Zatorski hrajúci na poste libera si v priebehu stretnutia prestal cítiť niekoľko prstov na ľavej ruke a pobolievalo ho rameno, no nechcel striedať a pokračoval ďalej.„Toto je olympijské semifinále. Viem, že preňho, Bartosza Kureka či Grzegorza Lomacza to môže byť posledná šanca. Budú hrať aj so zlomenými rukami,“ povedal Grbič.„Budem to riadne cítiť, keď prestanú účinkovať všetky lieky proti bolesti. Stále si necítim dva prsty,“ poznamenal Zatorski.Poliaci vo štvrtom sete zaostávali už o štyri body a v koncovke mali Američania náskok 20:18. Poľské mužstvo sa však nevzdalo, vyrovnalo na 2:2 a piaty set bol už doslova pod poľskou kontrolou, keďže Európania prakticky po celý čas viedli.„Emócie, ktorými sme si prešli v treťom, štvrtom a piatom sete, je niečo, čo je naozaj ťažké opísať niekomu, kto nie je profesionálny športovec,“ povedal pre informačný servis OH 2024 poľský reprezentant Jakub Kochanowski.