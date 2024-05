Poliaci zadržali ozbrojeného Rusa, ktorý ilegálne prišiel z Bieloruska

Dezertér alebo špión?

Ozbrojený a v civile

8.5.2024 (SITA.sk) - Poľskí bezpečnostní predstavitelia v stredu uviedli, že zadržali 41-ročného muža z Ruska a vypočúvajú ho po tom, ako ilegálne pricestoval z Bieloruska.Námestník ministra vnútra Czeslaw Mroczek uviedol, že úrady sa snažia zistiť, či ide o dezertéra z ruskej armády, ktorý sa „snaží utiecť pred hrôzami vojny“, alebo či bol poverený plnením tajných úloh v Európskej únii pre Rusko.„Musíme zistiť, aké boli jeho úmysly,“ povedal Mroczek. „Otázka je, či tu máme do činenia s niekým, kto plnil úlohy pre ruské (tajné) služby.“Poľské médiá informovali, že muž nebol ozbrojený a bol v civile, no mal pri sebe písomnú zmluvu s ruskou armádou, ktorá zahŕňala účasť na akciách, ktoré sú súčasťou totálnej vojny Ruska proti Ukrajine.K zadržaniu došlo v čase, keď sa poľský premiér Donald Tusk stretával s najvyššími bezpečnostnými predstaviteľmi pre údajné ruské vplyvy v Poľsku a jeho vedení.Tento vývoj nastal tiež krátko po tom, čo kontroverzný poľský sudca, ktorý mal prístup k citlivým informáciám, tento týždeň prebehol do Bieloruska, čo Tusk označil za „velezradu“.