Policajná inšpekcia vytrhávala odposluchy vyšetrovateľov NAKA z kontextu, potvrdil krajský súd

Bežná diskusia na pracovisku

Na Kaľavského je vydaný zatykač

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Policajná inšpekcia niektoré odposluchy obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vytrhávala z kontextu. Ako uvádza Denník N , v rozhodnutí o prepustení vyšetrovateľov z väzby to konštatoval Krajský súd v Bratislave. Zároveň súd prokurátorovi vytkol, že v návrhu na vzatie vyšetrovateľov do väzby neoznačil, ktoré udalosti zachytené na odposluchoch považuje za protiprávne konanie.Denník v tejto súvislosti pripomína, že vyšetrovatelia boli obvinení zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, a to preto, že chystali uznesenie o začatí trestného stíhania, ktorým mali spustiť vyšetrovanie korupčných podozrení na policajnej inšpekcii.Diskusiu vyšetrovateľov pritom zaznamenali na odposluchoch, ktorými pri obvinení vyšetrovateľov argumentovala Krajská prokuratúra v Bratislave.„Naopak, odposluchmi sa len potvrdila existencia operatívnych poznatkov smerujúcich k vydaniu inkriminovaného uznesenia,“ konštatoval podľa denníka senát krajského súdu. Odposluchy podľa súdu zachytávajú neformálnu diskusiu kolegov na pracovisku, ktorí zvažujú konkrétne formulácie uznesenia.„Podľa súdu z ich rozhovoru nevyplýva, že ´by si operatívne poznatky sami vytvárali v rozpore so skutočnosťou´," uvádza Denník N.Zároveň je podľa súdu takáto diskusia na pracovisku a posudzovanie toho, aký trestný čin zodpovedá zistenému skutkovému stavu, bežná a častá. „A priam potrebná pre zabezpečenie čo najvyššieho stupňa objektivity záverov,“ dodal podľa denníka krajský súd.Denník N zároveň pripomína, že hlavný svedok inšpekcie proti vyšetrovateľom Ján Kaľavský , ktorý sa momentálne zdržiava na neznámom mieste a je na neho vydaný medzinárodný zatykač, mal klamať o bývalých kolegoch, pretože sa o nich vedelo, že vyšetrujú korupciu príslušníkov tajnej služby, Národného bezpečnostného úradu, ale aj bývalých policajtov.Bývalý šéf operatívy NAKA Kaľavský podľa denníka začal spolupracovať s policajnou inšpekciou a stal sa agentom, ktorý mal vyšetrovateľov NAKA usvedčovať z protiprávneho konania. „Tak vznikla aj časť odposluchov, ktoré mali byť v kauze kľúčovými dôkazmi," dodal denník.