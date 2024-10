Policajná inšpekcia začala trestné stíhanie pre nákup nepriestrelných áut za dva milióny eur 

30.10.2024 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR začal trestné stíhanie vo veci nákupu nepriestrelných áut v hodnote dvoch miliónov eur, ktorý uskutočnil bývalý policajný prezident Štefan Hamran . Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa inšpekcie Andrea Dobiášová . „Keďže ide o neverejné štádium konania, nie je možné ho bližšie špecifikovať," povedala Dobiášová na margo stíhania.Nákup opancierovaných áut ešte v júni kritizoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ). Ten tvrdil, že Hamran vozidlá kúpil od spoločnosti, ktorú sám licencoval ako spôsobilú na predaj prostriedkov obranného priemyslu. Podľa ministra Hamran v roku 2022 rozhodol o kúpe dvoch nepriestrelných áut v hodnote 969 890 eur pre policajný útvar osobitného určenia.Rezort pod novým vedením nakoniec však od zmluvy odstúpil, pretože autá boli dodané oneskorene, nemali ukončené colné konanie a stále sa nachádzali v colnom sklade. Neskôr podľa ministra bývalý šéf polície rozhodol o kúpe ďalších dvoch áut za 998 839 eur od rovnakého dodávateľa. Tie rezortu neboli dodané napriek tomu, že peniaze za všetky štyri autá boli vyplatené dopredu.Keďže opancierované autá spadajú do kategórie vojenského materiálu, na ktorého predaj dodávacia spoločnosť nemala licenciu, podľa Šutaja Eštoka im ju vystavil samotný Hamran namiesto ministerstva hospodárstva , ktoré má na to právomoc. V tejto veci preto minister vnútra avizoval trestnoprávne kroky. Hamran v reakcii ešte v júni zdôraznil, že nákupy preveroval Úrad pre verejné obstarávanie alebo odbor kontroly rezortu vnútra. Zároveň poprel, že by dodávateľovi áut vydal certifikát na predaj vojenského materiálu.