Policajné vyšetrovanie pre nelegálnu skládku na Lieskovskej trvá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. apríla (TASR) – Policajné vyšetrovanie pre rozsiahlu nelegálnu skládku odpadov na Lieskovskej ceste v bratislavských Podunajských Biskupiciach naďalej trvá. Pre TASR to potvrdil Okresný úrad Bratislava i polícia. Okresný úrad poukazuje v tomto prípade na firmu Vassal EKO, v súčasnosti Bratislavská recyklačná, ktorá v tesnej blízkosti skládky dotrieďuje papier a plast pre mestskú spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Bratislavská recyklačná tvrdenia úradníkov odmieta a považuje ich za nepravdivé.Okresný úrad uviedol, že v máji až októbri 2018 v súčinnosti so Slovenskou inšpekciou životného prostredia realizoval kontrolu vo firme Vassal EKO, v areáli zariadenia na Lieskovskej ceste a na okolitých pozemkoch.tvrdí úrad. Protokol o výsledku kontroly spolu s geodetickým zameraním a správou o výške škody spôsobenej prevádzkou skládky odpadov na Lieskovskej ceste postúpil polícii, ktorá preverovala podozrenie zo zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi spoločnosťou Vassal EKO. "spresnil úrad. Polícia pre TASR tieto informácie potvrdila s tým, že vyšetrovanie naďalej pokračuje.Okresný úrad má, ako tvrdí, jednoznačne preukázané, že skládka odpadov na Lieskovskej ceste nad úrovňou okolitého terénu vznikla po roku 2008.podotkol úrad.Podľa Bratislavskej recyklačnej je však, naopak, preukázateľne zrejmé, že tvrdenia okresného úradu týkajúce sa spájania vzniku "s činnosťou Vassal EKO sú nepravdivé a zavádzajúce. Firma poukazuje na zápis v informačnom systéme environmentálnych záťaží. Z neho podľa spoločnosti vyplýva, že na mieste sa nachádza pravdepodobná environmentálna záťaž.skonštatovala Bratislavská recyklačná.Firma poukazuje aj na záverečnú správu z inžiniersko-geologického prieskumu z roku 1985. Ako tvrdí, podľa výškového zamerania sond bol najvyšší bod tohto terénu vo výške 134,29 metra nad morom. Rovnakú výšku mal potvrdiť v roku 1988 aj mapový podklad Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave. "spresnila firma s tým, že spoločnosť Geodet – Team v júli 2018 určila najvyšší bod na úrovni 159,29 metra." uviedla Bratislavská recyklačná. Ako podotkla, ku kope odpadov bol minimálne do roku 2017 verejný prístup taktiež z ulice Jegenešská, a to aj autami.Mesto Bratislava pre TASR uviedlo, že vedenie OLO odmieta akékoľvek špekulácie o vození bratislavského odpadu na nelegálnu skládku. "povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.