Policajný pes vypátral vďaka rýchlej stope lúpežníka z herne

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Slovenské Ďarmoty 4. októbra (TASR) - Policajný pes Larry pomohol vypátrať lúpežníka. Muža, ktorý prepadol vo štvrtok nad ránom herňu v Slovenských Ďarmotách v okrese Veľký Krtíš, našiel onedlho vďaka rýchlej stope neďaleko cesty v smere na Opatovskú Novú Ves.Ako informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, muž so šiltovkou na hlave a maskovaný šálom vošiel do priestorov herne a so zbraňou v ruke od pracovníčky žiadal peniaze.uviedla hovorkyňa.Peniaze si lúpežník dal do prineseného vrecka a z miesta činu ušiel.priblížila.Podľa Kováčikovej ide o 22-ročného Tomáša z Turčianskych Teplíc, ktorý sa so svojím lupom snažil ukryť neďaleko cesty v smere na Opatovskú Novú Ves.doplnila. Zaistený bol aj šál, ktorým sa snažil pri lúpeži maskovať.Muž už čelí obvineniu zo zločinu lúpeže, za ktorý mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Umiestnený bol do cely predbežného zadržania a zo strany vyšetrovateľa bude podaný podnet na jeho väzobné stíhanie.