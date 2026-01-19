Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Policajný zásah voči 14-ročnému chlapcovi nebol v poriadku, štát podľa ombudsmana zlyhal


Ombudsman ukončil preverovanie postupu policajtov pri zákroku z jesene 2023. Podľa výsledkov prieskumu verejného ochrancu práv Róberta ...



3j2a3183 676x451 19.1.2026 (SITA.sk) - Ombudsman ukončil preverovanie postupu policajtov pri zákroku z jesene 2023. Podľa výsledkov prieskumu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského policajti pri služobnom zákroku v meste na severe Slovenska porušili základné práva maloletého. Ako informovali z Kancelárie verejného ochrancu práv (KVOP), konkrétne išlo o porušenie zákazu neľudského a ponižujúceho zaobchádzania podľa článku 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Lekárske správy preukázali viaceré zranenia


„Prieskum bol vykonaný na základe podnetu podávateľa, ktorý namietal neprimerané použitie sily zo strany policajtov voči maloletému chlapcovi pri riešení dopravného priestupku,“ uviedli z KVOP. Maloletý tvrdil, že počas zákroku malo dôjsť k fyzickému násiliu v služobnom vozidle. Policajti popreli, že by použili donucovacie prostriedky.

„V rámci preverovania podnetu som si vyžiadal stanoviská Policajného zboru a Úradu inšpekčnej služby, preskúmal som úradné záznamy, výsledky disciplinárnych konaní, ako aj lekársku dokumentáciu. Z tejto dokumentácie vyplynulo, že maloletý absolvoval lekárske vyšetrenie necelú hodinu po služobnom zákroku, pričom boli u neho zistené viaceré zranenia vrátane poranení v oblasti hlavy, krku a ramena,“ priblížil Dobrovodský.

Rozpor vo výpovediach a ochrana maloletých


Trestné konanie nepreukázalo spáchanie trestného činu a disciplinárne konanie bolo zastavené, no podľa verejného ochrancu práv orgány verejnej moci neposkytli dostatočné a presvedčivé vysvetlenie pôvodu zranení, ktoré vznikli v čase, keď bolo dieťa pod kontrolou štátnej autority. Ombudsman teda dospel k záveru, že štát v danom prípade neuniesol dôkazné bremeno, ktoré mu vyplýva z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.

„Ak osoba utrpí zranenia počas alebo bezprostredne po tom, ako je v moci polície, je povinnosťou štátu presvedčivo vysvetliť, ako k nim došlo. Samotné popretie použitia sily alebo poukazovanie na absenciu záznamov nestačí, a to obzvlášť v prípade maloletých, ktorí patria medzi zraniteľné osoby,“ prízvukoval Dobrovodský. Poukázal tiež na markantný rozpor medzi tvrdeniami policajtov a maloletého, rozhodujúce ale bolo, že zranenia u dieťaťa boli objektívne preukázané lekárskymi správami. Štátna autorita ale podľa ombudsmana nepredložila dostatočne konkrétne, ucelené a presvedčivé alternatívne vysvetlenie vzniku týchto zranení.

Ombudsman žiada systémové opatrenia


Dobrovodský obzvlášť upozornil na povinnosť policajtov postupovať pri zákrokoch voči maloletým s mimoriadnou opatrnosťou, mali by dbať na ochranu fyzickej integrity a ľudskej dôstojnosti detí a predchádzať postupom, ktoré môžu u maloletých vyvolať strach, poníženie či ujmu.

„Zákaz neľudského a ponižujúceho zaobchádzania patrí medzi absolútne práva. Ich dodržiavanie nemôže byť spochybnené ani v situáciách, keď polícia rieši priestupkové správanie. O to viac to platí pri zásahoch voči deťom,“ prízvukoval verejný ochranca práv.

Na základe svojich zistení vyzval príslušné orgány Policajného zboru na prijatie opatrení, ktoré by mali smerovať najmä k dôslednému poučeniu policajtov o vnútroštátnych a medzinárodných pravidlách používania donucovacích prostriedkov, o ochrane zraniteľných osôb a o povinnosti zachovávať zásadu primeranosti a ľudskú dôstojnosť pri výkone služby. Prijatie a plnenie navrhnutých opatrení plánuje ombudsman sledovať v rámci svojich zákonných oprávnení.


Podľa medializovaných informácií sa predmetná udalosť odohrala ešte na jeseň v roku 2023, konkrétne v čase parlamentných volieb 30. septembra. Vtedy 14-ročný chlapec sa mal v popoludňajších hodinách viezť na jednom bicykli s kamarátom. Zastavili ich policajti, tí mali byť údajne agresívni, najprv verbálne, neskôr mali chlapca napadnúť aj fyzicky, pričom mal utrpieť zranenia tváre, krku a ramena. Dieťa ošetrili v nemocnici.




Zdroj: SITA.sk - Policajný zásah voči 14-ročnému chlapcovi nebol v poriadku, štát podľa ombudsmana zlyhal © SITA Všetky práva vyhradené.

