|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 19.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahomíra, Mário
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. januára 2026
Policajný zásah voči 14-ročnému chlapcovi nebol v poriadku, štát podľa ombudsmana zlyhal
Ombudsman ukončil preverovanie postupu policajtov pri zákroku z jesene 2023. Podľa výsledkov prieskumu verejného ochrancu práv Róberta ...
Zdieľať
19.1.2026 (SITA.sk) - Ombudsman ukončil preverovanie postupu policajtov pri zákroku z jesene 2023. Podľa výsledkov prieskumu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského policajti pri služobnom zákroku v meste na severe Slovenska porušili základné práva maloletého. Ako informovali z Kancelárie verejného ochrancu práv (KVOP), konkrétne išlo o porušenie zákazu neľudského a ponižujúceho zaobchádzania podľa článku 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
„Prieskum bol vykonaný na základe podnetu podávateľa, ktorý namietal neprimerané použitie sily zo strany policajtov voči maloletému chlapcovi pri riešení dopravného priestupku,“ uviedli z KVOP. Maloletý tvrdil, že počas zákroku malo dôjsť k fyzickému násiliu v služobnom vozidle. Policajti popreli, že by použili donucovacie prostriedky.
„V rámci preverovania podnetu som si vyžiadal stanoviská Policajného zboru a Úradu inšpekčnej služby, preskúmal som úradné záznamy, výsledky disciplinárnych konaní, ako aj lekársku dokumentáciu. Z tejto dokumentácie vyplynulo, že maloletý absolvoval lekárske vyšetrenie necelú hodinu po služobnom zákroku, pričom boli u neho zistené viaceré zranenia vrátane poranení v oblasti hlavy, krku a ramena,“ priblížil Dobrovodský.
Trestné konanie nepreukázalo spáchanie trestného činu a disciplinárne konanie bolo zastavené, no podľa verejného ochrancu práv orgány verejnej moci neposkytli dostatočné a presvedčivé vysvetlenie pôvodu zranení, ktoré vznikli v čase, keď bolo dieťa pod kontrolou štátnej autority. Ombudsman teda dospel k záveru, že štát v danom prípade neuniesol dôkazné bremeno, ktoré mu vyplýva z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.
„Ak osoba utrpí zranenia počas alebo bezprostredne po tom, ako je v moci polície, je povinnosťou štátu presvedčivo vysvetliť, ako k nim došlo. Samotné popretie použitia sily alebo poukazovanie na absenciu záznamov nestačí, a to obzvlášť v prípade maloletých, ktorí patria medzi zraniteľné osoby,“ prízvukoval Dobrovodský. Poukázal tiež na markantný rozpor medzi tvrdeniami policajtov a maloletého, rozhodujúce ale bolo, že zranenia u dieťaťa boli objektívne preukázané lekárskymi správami. Štátna autorita ale podľa ombudsmana nepredložila dostatočne konkrétne, ucelené a presvedčivé alternatívne vysvetlenie vzniku týchto zranení.
Dobrovodský obzvlášť upozornil na povinnosť policajtov postupovať pri zákrokoch voči maloletým s mimoriadnou opatrnosťou, mali by dbať na ochranu fyzickej integrity a ľudskej dôstojnosti detí a predchádzať postupom, ktoré môžu u maloletých vyvolať strach, poníženie či ujmu.
„Zákaz neľudského a ponižujúceho zaobchádzania patrí medzi absolútne práva. Ich dodržiavanie nemôže byť spochybnené ani v situáciách, keď polícia rieši priestupkové správanie. O to viac to platí pri zásahoch voči deťom,“ prízvukoval verejný ochranca práv.
Na základe svojich zistení vyzval príslušné orgány Policajného zboru na prijatie opatrení, ktoré by mali smerovať najmä k dôslednému poučeniu policajtov o vnútroštátnych a medzinárodných pravidlách používania donucovacích prostriedkov, o ochrane zraniteľných osôb a o povinnosti zachovávať zásadu primeranosti a ľudskú dôstojnosť pri výkone služby. Prijatie a plnenie navrhnutých opatrení plánuje ombudsman sledovať v rámci svojich zákonných oprávnení.
Podľa medializovaných informácií sa predmetná udalosť odohrala ešte na jeseň v roku 2023, konkrétne v čase parlamentných volieb 30. septembra. Vtedy 14-ročný chlapec sa mal v popoludňajších hodinách viezť na jednom bicykli s kamarátom. Zastavili ich policajti, tí mali byť údajne agresívni, najprv verbálne, neskôr mali chlapca napadnúť aj fyzicky, pričom mal utrpieť zranenia tváre, krku a ramena. Dieťa ošetrili v nemocnici.
Zdroj: SITA.sk - Policajný zásah voči 14-ročnému chlapcovi nebol v poriadku, štát podľa ombudsmana zlyhal © SITA Všetky práva vyhradené.
Lekárske správy preukázali viaceré zranenia
„Prieskum bol vykonaný na základe podnetu podávateľa, ktorý namietal neprimerané použitie sily zo strany policajtov voči maloletému chlapcovi pri riešení dopravného priestupku,“ uviedli z KVOP. Maloletý tvrdil, že počas zákroku malo dôjsť k fyzickému násiliu v služobnom vozidle. Policajti popreli, že by použili donucovacie prostriedky.
„V rámci preverovania podnetu som si vyžiadal stanoviská Policajného zboru a Úradu inšpekčnej služby, preskúmal som úradné záznamy, výsledky disciplinárnych konaní, ako aj lekársku dokumentáciu. Z tejto dokumentácie vyplynulo, že maloletý absolvoval lekárske vyšetrenie necelú hodinu po služobnom zákroku, pričom boli u neho zistené viaceré zranenia vrátane poranení v oblasti hlavy, krku a ramena,“ priblížil Dobrovodský.
Rozpor vo výpovediach a ochrana maloletých
Trestné konanie nepreukázalo spáchanie trestného činu a disciplinárne konanie bolo zastavené, no podľa verejného ochrancu práv orgány verejnej moci neposkytli dostatočné a presvedčivé vysvetlenie pôvodu zranení, ktoré vznikli v čase, keď bolo dieťa pod kontrolou štátnej autority. Ombudsman teda dospel k záveru, že štát v danom prípade neuniesol dôkazné bremeno, ktoré mu vyplýva z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.
„Ak osoba utrpí zranenia počas alebo bezprostredne po tom, ako je v moci polície, je povinnosťou štátu presvedčivo vysvetliť, ako k nim došlo. Samotné popretie použitia sily alebo poukazovanie na absenciu záznamov nestačí, a to obzvlášť v prípade maloletých, ktorí patria medzi zraniteľné osoby,“ prízvukoval Dobrovodský. Poukázal tiež na markantný rozpor medzi tvrdeniami policajtov a maloletého, rozhodujúce ale bolo, že zranenia u dieťaťa boli objektívne preukázané lekárskymi správami. Štátna autorita ale podľa ombudsmana nepredložila dostatočne konkrétne, ucelené a presvedčivé alternatívne vysvetlenie vzniku týchto zranení.
Ombudsman žiada systémové opatrenia
Dobrovodský obzvlášť upozornil na povinnosť policajtov postupovať pri zákrokoch voči maloletým s mimoriadnou opatrnosťou, mali by dbať na ochranu fyzickej integrity a ľudskej dôstojnosti detí a predchádzať postupom, ktoré môžu u maloletých vyvolať strach, poníženie či ujmu.
„Zákaz neľudského a ponižujúceho zaobchádzania patrí medzi absolútne práva. Ich dodržiavanie nemôže byť spochybnené ani v situáciách, keď polícia rieši priestupkové správanie. O to viac to platí pri zásahoch voči deťom,“ prízvukoval verejný ochranca práv.
Na základe svojich zistení vyzval príslušné orgány Policajného zboru na prijatie opatrení, ktoré by mali smerovať najmä k dôslednému poučeniu policajtov o vnútroštátnych a medzinárodných pravidlách používania donucovacích prostriedkov, o ochrane zraniteľných osôb a o povinnosti zachovávať zásadu primeranosti a ľudskú dôstojnosť pri výkone služby. Prijatie a plnenie navrhnutých opatrení plánuje ombudsman sledovať v rámci svojich zákonných oprávnení.
Podľa medializovaných informácií sa predmetná udalosť odohrala ešte na jeseň v roku 2023, konkrétne v čase parlamentných volieb 30. septembra. Vtedy 14-ročný chlapec sa mal v popoludňajších hodinách viezť na jednom bicykli s kamarátom. Zastavili ich policajti, tí mali byť údajne agresívni, najprv verbálne, neskôr mali chlapca napadnúť aj fyzicky, pričom mal utrpieť zranenia tváre, krku a ramena. Dieťa ošetrili v nemocnici.
Zdroj: SITA.sk - Policajný zásah voči 14-ročnému chlapcovi nebol v poriadku, štát podľa ombudsmana zlyhal © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zákazníci Tesca rozhodnú, ako sa rozdelia granty vo výške 223 300 EUR na projekty pre mladých
Zákazníci Tesca rozhodnú, ako sa rozdelia granty vo výške 223 300 EUR na projekty pre mladých
<< predchádzajúci článok
SaS spúšťa celoslovenskú kampaň, krajina podľa strany prechádza do rúk mafie – VIDEO, FOTO
SaS spúšťa celoslovenskú kampaň, krajina podľa strany prechádza do rúk mafie – VIDEO, FOTO