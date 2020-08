Policajt obvinený pre nezákonné lustrácie novinárov ostane vo väzbe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.8.2020 (Webnoviny.sk) - Krajský súd v Bratislave zamietol sťažnosť Pavla V., stíhaného pre nezákonné lustrácie, proti vzatiu do väzby. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak . Dodal, že rozhodnutie súdu je právoplatné. Pavla V. zobral do väzby ešte 26. júna Okresný súd Bratislava III. Dôvodom bola obava, že by mohol ovplyvňovať svedkov.Príslušníci Úradu inšpekčnej služby rezortu vnútra zadržali bývalého vysokého funkcionára Policajného zboru SR Pavla V. v súvislosti s prípadom takzvaných. „lustrácií novinárov“ v júni tohto roku. Vyšetrovateľ ho vtedy obvinil zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.Zároveň Pavol V., ktorý je postavený mimo policajnú službu, čelí aj obvineniu zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi v súvislosti s lustrovaním ďalších osôb, ktoré nie sú súčasťou novinárskej obce.V trestnom konaní vedenom pre neoprávnené lustrácie novinárov vystupuje 168 poškodených. Z toho je 28 novinárov a 140 iných osôb.