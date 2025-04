Policajt obvinený z detskej pornografie je naďalej v službe, vyšetrovanie však vraj stále prebieha

Voči obvinenému policajtovi vraj začali dve konania

K obvineniu príslušníka polície viedla dlhá cesta

25.4.2025 (SITA.sk) - Policajt z Michaloviec, ktorý je obvinený z detskej pornografie , stále pracuje na polícii. Upozornil na to portál Aktuality.sk s tým, že obvinený policajt tento týždeň dokonca absolvoval školenie v Piešťanoch. Ako portál pripomenul, policajt D. M. čelí obvineniu pre dôvodné podozrenie zo sťahovania a šírenia detskej pornografie. Tento prípad sa pritom dostal do fázy trestného stíhania až dva roky po odhalení kauzy."Na začiatku vyšetrovania mala michalovská polícia jedno video s detskou pornografiou stiahnuté z ilegálneho webu. Keď zistila, že podozrivým užívateľom na internete je policajt, prípad v marci 2023 odstúpila policajnej inšpekcii do Košíc. Počas vyšetrovania do spisu pribudli ďalšie videá, ktoré vyšetrovateľ získal po spolupráci s úradmi v USA," pripomenul portál Aktuality.sk.Dnes má tak policajná inšpekcia celkovo desať videí s detskou pornografiou. Aj napriek tomu, že od obvinenia policajta uplynuli dva mesiace, ten naďalej pracuje na polícii. Portál dokonca od svojich zdrojov zistil, že sa celý týždeň zúčastňoval na policajnom školení v Piešťanoch.Polícia pritom hovorí o tom, že voči obvinenému policajtovi začali dve konania, ktoré môžu skončiť jeho postavením mimo službu alebo môže v polícii skončiť. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová sa vyjadrila, že konanie v týchto veciach stále prebieha, a preto si príslušník zboru naďalej plní svoje povinnosti."Časť policajtov, ktorí o prípade počuli, krútia nad postupom nadriadených obvineného policajta hlavou. Poznajú totiž viaceré prípady, v ktorých boli policajti obvinení za menej závažné skutky ako prechovávanie a šírenie detskej pornografie, ktorým čelí spomínaný policajt z michalovskej kriminálky. Vo viacerých menej závažných kauzách postavili obvinených mužov zákona mimo službu ihneď po vznesení obvinenia, prípadne v priebehu niekoľkých dní," uviedli Aktuality, ktoré súčasne oslovili ministerstvo vnútra s otázkou, kedy minister Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) podpíše personálny rozkaz, ktorým obvineného policajta postavia mimo službu. Ministerstvo vnútra však len zopakovalo stanovisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.Portál Aktuality.sk pripomenul, že k obvineniu príslušníka polície viedla dlhá cesta. Obvinenie voči nemu vzniesli dva týždne po tom, čo o prípade napísal Denník N vo februári tohto roka. Súčasťou spisu bola od začiatku okrem stiahnutého videa s detskou pornografiou aj presná IP adresa, cez ktorú bolo video stiahnuté a šírené, a na základe ktorej sa zistilo, že ide o zariadenie v byte podozrivého policajta."Potom, ako vyšetrovací spis odstúpili z Michaloviec do rúk policajnej inšpekcie v Košiciach, podozrivý policajt náhle zrušil svoje profily na sociálnych sieťach," pripomenuli Aktuality a doplnili, že po začatí trestného konania v októbri 2023 nevykonali u podozrivého ani domovú prehliadka s cieľom získať podporné dôkazy.Vyšetrovateľ však požiadal o pomoc úrady v USA, kde vyšetrovacie orgány sledovali ilegálny web, z ktorého video pochádzalo a monitorovali aj jeho užívateľov. Za prechovávanie detskej pornografie hrozia dva roky odňatia slobody a pri rozširovaní to môže byť až päť rokov, pričom priťažujúce okolnosti môžu zvýšiť trest na 12 rokov.