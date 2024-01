Policajti boli povolaný do bytu pre neutíchajúci detský plač, matka nechala doma bez dozoru len 1,5 ročnú dcéru

Neutíchajúci detský plač

Matka sa vrátila po piatich hodinách

19.1.2024 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje v súvislosti s trestným činom opustenia dieťaťa mladú matku, ktorá v obci v okrese Hlohovec nechala doma bez dozoru 1,5 ročnú dcérku.Policajti boli počas nočnej služby vyslaní na preverenie oznámenia, podľa ktorého sa z prázdneho bytu ozýva neutíchajúci detský plač. Hliadka podľa trnavskej polície zaklopala na dvere, no z bytu bolo počuť len detský plač.„Keďže ani na opakované výzvy nikto nereagoval, vznikla dôvodná obava, že by sa dieťa mohlo nachádzať v ohrození života. Preto sa policajti rozhodli, za prítomnosti susedov, byt otvoriť. Staršie dvere sa im podarilo bez poškodenia vytiahnuť z pántov a vojsť dnu,“ informovala trnavská polícia.Policajti našli v byte len malé dievčatko, ktoré za pomoci susedov prebalili a prezliekli do čistého oblečenia. Polícia zároveň kontaktovala pracovníčku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.Po príchode sociálnej pracovníčky, ktorá situáciu preverila, prišla na miesto aj privolaná RZP. Zdravotníci si dievčatko prevzali a previezli na pozorovanie do trnavskej nemocnice. Mladá matka sa domov vrátila po viac ako piatich hodinách.