Policajti budú mať novú techniku, pomôže im pri odhaľovaní envirokriminality

20.4.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia získa techniku, ktorá by mala pomôcť v efektívnejšom odhaľovaní environmentálnych trestných činov. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Prezídia policajného zboru Polícia získala dotáciu vo výške takmer 2,5 milióna eur z environmentálneho fondu. Peniaze plánuje využiť na obstaranie 36 vozidiel, deviatich štvorkoliek, dvoch motorových člnov a lokalizačnú, pozorovaciu a detekčnú techniku. Orgány činné v trestnom konaní by tak mali získať lepší prístup do ťažšie prístupných terénov. Environmentálna kriminalita je jednou z najvážnejších bezpečnostných hrozieb pre Slovensko a jej nepriaznivé následky sa týkajú každého z nás, preto polícia urobí všetko potrebné na elimináciu tejto hrozby,“ povedala prvá viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.Zakúpenie techniky je súčasťou projektu „Posilnenia kapacít Policajného zboru v boji proti environmentálnej trestnej činnosti“. Využívaná bude na odhaľovanie trestnej činnosti, vykonávanie obhliadok miesta činu, zaisťovanie stôp a dôkazov na usvedčenie páchateľov.