Policajti budú pre nelegálnu migráciu kontrolovať vozidlá častejšie, prevádzačom hrozí až 10 rokov za mrežami

Dva prípady

"Čerstvá zelenina"

4.11.2022 (Webnoviny.sk) - V súvislosti s nelegálnou migráciou a s rastúcimi pokusmi o prevádzačstvo sa polícia zameria aj na kontrolu nákladných vozidiel. Vodičom, ktorí by prevážali nelegálnych migrantov, hrozí obvinenie z prevádzačstva a pobyt za mrežami na sedem až desať rokov. Upozorňuje na to v tlačovej správe hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii, Úradu hraničnej a cudzineckej polície sa zaoberajú dvomi prípadmi, ktoré sa stali 2. novembra. V prvom policajti nitrianskeho obvodného oddelenia zadržali na rýchlostnej ceste R1 v smere z Nitry do Trnavy 74 nelegálnych migrantov.Policajti počas vykonávaných procesných úkonov zistili, že ide o Sýrčanov, ktorí utiekli z domovskej krajiny. Policajtom popísali aj trasu, ktorou sa za pomoci prevádzačov mali dostať do Nemecka alebo Holandska.„Rôznym prevádzačom platili rôzne sumy, posledným, ktorí ich mali previezť z Macedónska do západnej Európy, zaplatili 2 000 eur. Problém nastal na našom území, keď nákladné vozidlo, v ktorom boli schovaní, dostalo defekt. Vodič ich mal z nákladiaku pustiť s tým, aby sa schovali v lese a on sám z miesta utiekol,“ uvádza v správe Bárdyová.Policajti následne zistili, že na nákladnom aute boli falošné nemecké tabuľky s evidenčným číslom a bol označený ako „čerstvá zelenina“, teda rýchlo sa kaziaci tovar.