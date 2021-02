Policajti kontrolujú dodržiavanie opatrení, od nového roka evidujú viac než desaťtisíc priestupkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia zaznamenala od začiatku roka v súvislosti s dodržiavaním protipandemických opatrení viac než desaťtisíc priestupkov. Ministerstvo vnútra SR (MV SR) to uviedlo vo svojom profile na sociálnej sieti.Od piatka 1. januára do štvrtka 4. februára tohto roku zaznamenala celkom 10 048 priestupkov.Celkovo zaznamenala 5 619 prípadov porušenia zákazu vychádzania, 3 662 prípadov nenosenia rúška či 686 prípadov porušenia karantény. V 81 prípadoch sa potvrdilo porušenie zákazu otvorenia prevádzok. Policajti celkovo 1 158 prípadov postúpili na regionálne úrady verejného zdravotníctva, ďalších 637 prípadov na okresné úrady.V prípade zistenia porušení rieši polícia každý prípad individuálne. Sankcie v blokovom konaní sú ukladané do výšky tisíc eur a v správnom konaní do výšky 1 659 eur.