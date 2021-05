Policajti NAKA brali pod vedením exšéfa Hraška úplatky, predstierať mali aj vyšetrovanie viacerých káuz

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.5.2021 - Policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pod vedením ich bývalého šéfa Petra Hraška za úplatok predstierali vyšetrovanie pozemkových prevodov vo Vysokých Tatrách. Ako ďalej uvádza spravodajský portál Aktuality.sk, vyplýva to z uznesenia Špecializovaného trestného súdu o predĺžení väzby policajných funkcionárov stíhaných v kauze Očistec.„Vyšetrovanie kauzy Očistec odhaľuje, že u bývalého vedenia policajných zložiek mal v minulosti neoficiálne existovať sadzobník „služieb“, podľa ktorého mali policajti za úplatky na objednávku vykonávať rôzne úkony – napríklad razie, preverovanie operatívnych informácií, zadržanie či obvinenie podozrivej osoby alebo naopak, činnosť polície viesť do stratena, odďaľovať či dokonca úplne zmariť vyšetrovanie," uvádza portál.Prípad sa podľa Aktualít týka konkrétne transakcií s pozemkami v katastri Tatranskej Lomnice, ktoré susedia s golfovým ihriskom vo Veľkej Lomnici. Tie nadobudla v reštitúcii od Slovenského pozemkového fondu spoločnosť TMDE z Prievidze.Podľa uznesenia policajti na objednávku vykonali previerky v obci Veľká Lomnica a na katastrálnom úrade tým spôsobom, aby bolo evidentné, že sa o vzťahy majiteľov pozemkov zaujíma NAKA. „S odstupom času im bolo oznámené, že to malo úspech a problémy medzi XXXXX a XXXXX pominuli," cituje portál uznesenie súdu. Následne dodáva, že štyria policajní funkcionári si za to rozdelili úplatok 20-tisíc eur.