Policajti obhajovali možné nasadenie ostrej munície voči demonštrantom

Hongkong 16. septembra (TASR) - Najväčšie združenie hongkonských policajtov obhajovalo v pondelok potenciálne nasadenie ostrej munície voči demonštrantom, ktorí hádžu na príslušníkov poriadkových síl tzv. Molotovove koktaily. Informovala o tom agentúra DPA.Vyhlásenie vydala asociácia JPOA, združujúca služobne nižšie postavených príslušníkov policajného zboru, po ďalšom zo série protestov, ktorý prebehol v obchodnom centre Hongkongu v nedeľu. Pôvodne pokojnú, hoci nepovolenú akciu ukončili zrážky medzi radikálnymi protivládnymi demonštrantami, pročínskymi aktivistami a policajtmi.V liste, ktorý v pondelok zverejnila JPOA, sa obhajuje použitie násilia voči výtržníkom, ktorí sa zapájajú doPríslušníci polície sú v takýchto prípadoch podľa JPOA povinní reagovaťPoriadková polícia použila v nedeľu slzotvorný plyn a vodné delá na rozohnanie protestujúcich, ktorí na jej príslušníkov hádzali kamene, tehly a zápalné fľaše. Policajti v jednom momente vytiahli aj strelné zbrane ako varovanie tvrdému jadru protivládnych demonštrantov, ktorí na nich z tesnej blízkosti hádzali Molotovove koktaily. Na maskovaných odporcov Pekingu zase útočili radikálni pročínski aktivisti.Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna, takže trvajú už zhruba 15 týždňov. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Lamová jeho oficiálne stiahnutie oznámila 4. septembra.Demonštrantom to však už nestačí a medzičasom požadujú aj jej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.